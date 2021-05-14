Fatih Karagümrük'ten Beşiktaş'a sert cevap

14 Mayıs 2021 Cuma, 14:01

Fatih Karagümrük sosyal medya hesabından "Alınıp satılmayan sevinçleri anlamak için, paraya, pula, güce, mevkiye, makama ve uzunca bir ömre sahip olmak yetmez" yazan bir paylaşımda bulundu.

NE OLMUŞTU

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi dün yaptığı açıklamada Karagümrük'e "Maç sonu soyunma odasında kutlama vardı. Şampiyon mu oldular, kümede mi kaldılar? Ölene kadar bunu araştıracağım" dedi.