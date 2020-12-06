Fatih Mehmet Maçoğlu sert çıktı: Seni orada bekliyor olacağım!

Amerikalı iş insanı Bradley Garrett Van Hoose için Tunceli’de yaban keçisi vurabilmesi adına geçici avcılık belgesi düzenlendi. Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu, konuyla ilgili belgeyi sosyal medya hesabından paylaşarak, "Yarın köylüler ve duyarlı tüm dostlarla orada seni bekliyor olacağım..." ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
06 Aralık 2020 Pazar, 15:46
Fatih Mehmet Maçoğlu sert çıktı: Seni orada bekliyor olacağım!
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Antalya’da bulunan Caprinae Travel Seyahat Acentesi’nin başvurusu üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi tarafından Amerikalı iş insanı Bradley Garrett Van Hoose için “Yabancı Turist Avcılar İçin Geçici Avcılık Belgesi” düzenlendi.

Bu belgeyi alan iş insanı, 7 ile 13 Aralık 2020 tarihleri arasında 50 adet mermi kullanarak bir yaban keçisi vurabilecek.


Hazırlanan bu belgeyi sosyal medya hesabından paylaşan Maçoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim için doğadaki hiçbir cana asla paha biçilemez...

Dürbünlü silahı ve 50 mermisiyle dağ keçisini katletmek için gelecek olan kişiye sesleniyorum.

Yarın köylüler ve duyarlı tüm dostlarla orada seni bekliyor olacağım..."



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