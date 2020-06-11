Fatih Portakal, AKP'nin torpil mesajını ifşa edince geri adım attılar

11 Haziran 2020 Perşembe, 17:22

AKP'nin İzmir Narlıdere İlçe Başkanı Kadir Bekar, AKP üyelerine üniversite hastanesine "personel alımı" mesajı gönderdi. Fatih Portakal'ın mesajı ifşa etmesi üzerine, Bekar geri adım atarak başvuruların İŞ KUR'dan yapılacağını söyledi.

AKP üyelerine gönderilen mesajda, "Değerli üyemiz D.E.Ü. Hastanesine 35 yaşını aşmamış pesonel alınacaktır. Bilgi için ilçemize müracaat ediniz. (Kadir BEKAR-AK Parti Narlıdere İlçe Bşk.)" yazması dikkat çekti.

FOX Ana Haber sunucusu Faith Portakal, bu mesajı kişisel Twitter hesabında paylaştı. Portakal, "Böyle bir işe başvurma ve alma olabilir mi? İktidar partisinin İzmir Narlıdere ilçe başkanı güya kayıtlı parti üyelerine bu SMS’i göndermiş. DEÜ için sanki talep toplanıyor! Olabilir mi? olmamalı... Umarım Başkan Kadir Bekar'a ait değildir; sadece sahtekarliktır" ifadelerini kullandı.

AKP Narlıdere İlçe Başkanlığı'ndan gönderilen düzeltme mesajına da Portakal, "Olmaması gerekiyordu zaten. AKP İzmir Narlıdere ilçe başkanliğı düzeltme geçti. Umarım samimi bir davranış sergilemislerdir" yorumunda bulundu.