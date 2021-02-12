Portakal: Komünistim bu soruya karşılık verdiğim için...

12 Şubat 2021 Cuma, 13:20

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli Uzay Programı'ndaki birincil ve en önemli hedefimiz, Cumhuriyetimizin 100. yılında Ay'a ilk teması gerçekleştirmektir. İnşallah Ay'a gidiyoruz. Hazırlıklarına başladığımız Ay programıyla bu hedefi 2 aşamada tamamlamayı düşünüyoruz" diyerek Türkiye'nin Ay'a gitme hedefini açıklamıştı.

Gazeteci Fatih Portakal da Ay'a gitme tartışmalarına dahil oldu.

"İŞTE BEN KOMÜNİSTİM BU SORUYA KARŞILIK VERDİĞİM İÇİN..."

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Portakal:

"Aya gidilecek daha da ötelere teleskopların bile görmediği yere.Ama bizim dünyada ne zaman kimse aç kalmayacak korkmayacak kimse kimseden,emretmeyecek kimse kimseye,yermeyecek kimse kimseyi, umudunu çalmayacak kimse kimsenin.İşte ben komünistim bu soruya karşılık verdiğim için" ifadelerini kullandı.