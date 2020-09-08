Fatih Portakal "ayrılığa zorlanmış" izlenimi yarattı

08 Eylül 2020 Salı, 12:10

Fatih Portakal ve FOX TV geçtiğimiz haftalarda yaptıkları açıklamayla Portakal'ın FOX TV ana haber sunuculuğu bıraktığını duyurmuştu. Görevini dün Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk'ün de yer aldığı canlı yayında Selçuk Tepeli'ye devreden Fatih Portakal, vedasının arka planını anlattı. Ana haber bülteninin kapanışında duygusal bir konuşma yapan Portakal'ın seyircilere son kez seslenirken gözyaşlarına hakim olamayışı ve sesinin çatallaşması da dikkatlerden kaçmadı. 'Beden Dili ve Mikro Mimik Uzmanı' Semih Pehlivan, Fatih Portakal'ın vücut dilini Cumhuriyet'e yorumladı...

PORTAKAL'IN YÜZÜNDE BELİRGİN BİR HAYAL KIRIKLIĞI VAR

Fatih Portakal'ın beden dilini gözlemlediğimizde zorla veya hatır için gelmiş olabileceği izlenimi edinebiliriz diyen Pehlivan, "En başta ve sonda ellerinin kenetlenmesi bunun göstergesi sayılabilir. Ayrılışı ile ilgili konuşurken parmağı ile kendini gösterip benim dediklerimi dikkate alın mesajı veriyor. Ellerini açıp göstermesi “Sizden bir şey saklamıyorum” demeye çalışmış olması muhtemel. Genel olarak baktığımızda Portakal'ın ayrılığa zorlanmış bir izlenimi var. Yüzünde belirgin bir hayal kırıklığı var. Fakat bu durumdan Şentürk'ün sorumlu olmadığının mesajını sürekli onu överek vermeye çalışıyor olabilir" diye konuştu.

"GÖZYAŞI DÖKTÜK" HİKAYESİ GERÇEK DEĞİL

Beden diline göre insanın 3 unsur ile önem verdiği kişiye odaklandığını belirten Pehlivan, "Fatih Portakal çoğu kez Selçuk Tepeli konuşurken veya ona cevap verirken beden olarak Doğan Şentürk’e dönük duruyordu. Bu duruş ortamda Şentürk’ü daha fazla önemsediği sonucu çıkarabilir. Doğan Şentürk ise Fatih Portakal'ın ayrılık sürecini anlatırken göz teması kuramıyor ve sürekli aşağıya bakıyor. Bu durum utanma durumudur. Portakal'dan ve izleyenlerden utandığı için olabilir. Ayrıca Portakal ve Şentürk ayrılış konuşmasını anlatırken "Gözyaşı döktük" dedi. Ancak her ikisinde de sahte bir gülümseme vardı. Bu durumda anlatılanın gerçek olmadığı sonucu çıkartılabilir." ifadelerini kullandı.

BAŞARILI OLUP OLMAMAN HİÇ UMRUMDA DEĞİL

Selçuk Tepeli'nin yüz mimiklerinin programın kurgu olduğunu belli ettiğini söyleyen Pehlivan, "Eğer yüzünde kalıtsal bir durum yoksa mimikleri konuşmaları ve anlatılanları küçümser haldeydi. Portakal da veda esnasında samimiyet vurgusu yaparken Tepeli'ye "Sen o samimiyeti verirsen sen de başarılı olursun" derken omuzlarını yukarı kaldırıyor. Bu durumu beden diline göre yorumlarsak “Başarılı olup olmaman hiç umurumda değil” mesajı çıkartılabilir." şeklinde konuştu.

FATİH PORTAKAL KİMDİR?

2 Şubat 1967, Nazilli (Aydın) doğumlu Fatih Portakal, ilk öğrenimini doğduğu ilçede tamamladı, İzmir Atatürk Lisesi’ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun olan Fatih Portakal, 1994 yılında yüksek lisans ve yabancı dil eğitimi için Avustralya’ya gitti.

1997’de Türkiye’ye dönen Portakal, 2005 yılına kadar Star TV’de muhabirlik yaptı. Daha sonra Kanal D’de görev alan Portakal, 2010’da Fox TV’ye geçti. 2010-2013 arasında Çalar Saat programını sunan Portakal, 2013’ten bu yana kanalın ana haber sunuculuğunu yaptı. Armağan Toper ile evli olan Portakal’ın “Ses’siz” ve “Aklımla Dalga Geçme” adlı kitapları da bulunuyor.