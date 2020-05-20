Fatih Portakal suç duyurusunda bulundu: Kimi kime şikayet ediyorsam artık

20 Mayıs 2020 Çarşamba, 09:07

FOX TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, İzmir Seferihisar'daki mülkü üzerinde drone uçurulması hakkında hukuki süreç başlatacağını açıklayarak, "Evimin üstünde drone uçurup özel mülkü dikizlemekten Emniyet'e şikayetimizi yaptık. Bunun bir hukuki süreci olacak. Bir hukuki süreç de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı için olacak" demişti.

Fatih Portakal, sosyal medya hesabından açıklamada yaptığı çağrılara Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un 2 gündür cevap vermediğini belirterek hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hem de Yeni Asır hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Portakal'ın açıklaması şöyle:

"Kişisel verimin sızdırılması, raporun bize verilmeden yine yandaşa ulaştırılması...

@csbgovtr ve başındaki isim @murat_kurum’a 2 gündür soruyorum. Duymazı oynuyorlar, susuyorlar. #Yeniasir ve sizler hakkında #CİMER’e suç duyurusunda bulundum. Kimi, kime şikayet ediyosam artık!!!"