Fatih Portakal'dan erken seçim tahmini
Fatih Portakal YouTube kanalında son günlerde siyasette yoğunlaşan erken seçim tartışmasını değerlendirdi.
Fatih Portakal, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bahçeli'ye erken seçim çağrısında bulunmasına değindi ve "MHP liderinden her an için çıkış bekleyebilirsiniz" dedi.
Fatih Portakal görüştüğü MHP'ye yakın bir ismin "MHP'nin dış politikada, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs, Suriye, Azerbaycan ve terörle mücadele meselesinde gidişata bakacağını, eğer bir soru işaretiyle karşılaşırsa Devlet Bahçeli'den her zaman için böyle bir çıkışı görebilirsiniz" dediğini aktardı.
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