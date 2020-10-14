Fatih Portakal'dan erken seçim tahmini

14 Ekim 2020 Çarşamba, 13:32

Fatih Portakal, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bahçeli'ye erken seçim çağrısında bulunmasına değindi ve "MHP liderinden her an için çıkış bekleyebilirsiniz" dedi.

Fatih Portakal görüştüğü MHP'ye yakın bir ismin "MHP'nin dış politikada, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs, Suriye, Azerbaycan ve terörle mücadele meselesinde gidişata bakacağını, eğer bir soru işaretiyle karşılaşırsa Devlet Bahçeli'den her zaman için böyle bir çıkışı görebilirsiniz" dediğini aktardı.