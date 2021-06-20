Fatih Portakal'dan, polis intiharlarına sessiz kalan Süleyman Soylu'ya tepki
Son bir ayda en az 20 polisin intihar etmesi Türkiye gündemine oturdu. Gazeteci Fatih Portakal, polis intiharlarına ilişkin herhangi bir açıklama yapmayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi.
Son günlerde ardı ardına gelen polis intiharları, kamuoyunun gündeminde. Emniyet, “Polis intihar oranlarında artış yok” derken CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal polis intiharlarının araştırılması için Meclis Başkanlığı’na önerge sundu.
Önergenin gerekçesinde, son bir ayda 20 polisin intihar ettiği vurgulandı. İntiharların nedenleri arasında “amir baskısının” öne çıktığına işaret edildi. Emniyet teşkilatında terfilerin, atamaların ve görevlendirmelerin; siyasi ilişkilere göre şekillendiğine dikkat çekildi.
'BUNU ANLAMIYORUM'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaşanan duruma sessiz kalmasına tepki gösteren gazeteci Fatih Portakal, ''1 ayda 20 polis hayatına son veriyor. Peker’in iddialarına @TC_icisleri bakanı olarak tatmin edici yanıt vermiyorsunuz anlayabilirim. Ama personeliniz canına kıyıyor bu konuda da konuşmuyorsunuz? Bunu anlamıyorum. Neden bu insanlar mutsuz ve kimi hayatına son veriyor? @TBMMresmi'' ifadelerini kullandı.
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