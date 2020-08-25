Fatih Portakal'dan 'yeni gün' paylaşımı

25 Ağustos 2020 Salı, 08:14

Fox TV’den ani bir kararla ayılıp emekli olmaya karar veren Fatih Portakal’ın bugün Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Portakal, "Hoşgeldin yeni gün..." ifadesini kullanarak bir fotoğraf paylaştı.

Fox TV'den ayrılacağı kulisleri konuşulan Portakal'ın görevini bıraktığı dün karşılıklı açıklamalarla netlik kazanmıştı.

Fox TV'den yapılan açıklamada, "Fatih Portakal görevi süresince FOX'un en önemli değerlerinden biri olmuştur. Aldığı karara saygı duymakla birlikte, çok sevdiğimiz bir çalışma arkadaşımıza veda ediyor olmaktan dolayı üzgün olduğumuzu belirtmek isteriz" denildi.

Kanalın yaptığı açıklamanın ardından Fatih Portakal, kişisel Twitter hesabından mesaj yayımladı. Portakal, paylaşımında şunları söyledi:

"10 yıldır gurur duyarak çalışıp, birlikte keyifle yol aldığım FOX Haber’den kendi tercihimle ayrılmaya karar verdim. Sadece, “Ne yapmak istiyorum?” sorusunun cevabını aradım. İçsel devrime ihtiyacım vardı. Kariyer, tanınmışlık, kazanç vazgeçilebilecek şeylerdi. Başta sağlık, dinginlik, huzur ve aile ise insanın yaşam nedeni. Kararı bu kadar net verdim. Bu yıl ve belki sonrasında toprağın sakin ritminde yaşayıp ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim. Tabiatla olabildiğince bütünleşip kıymetini bilerek yaşam süreceğim. Kalın sağlıkla."

"PORTAKAL'IN AYRILMASININ İKİ NEDENİ VAR"

Odatv'de yer alan habere göre, Fatih Portakal'ın FOX TV'den ayrılmasının iki nedeni olduğu iddia edildi.

"Portakal’ın Fox TV’den ayrılmasına neden olan gelişmelerden en önemlisi Türkiye gündeminin sertleşmesi" denilen haberde, şu ifadeler kullanıldı:

"Portakal’ın her gün iktidara yakın medya organlarında hedef yapılması, evinin üzerinde drone’ların uçurulması, arabasını park ettiği garajın üzerindeki kiremitlerin dahi davalık hale gelmesi gazeteciyi mesleğini yapamaz hale getirdi. Fatih Portakal’ın görevi bırakmasının en kritik nedeni bu. 53 yaşında olan Portakal’ın görevi bırakmasının ikinci nedeni ise, kendi ailesine yakın olmak, kendisine ve ailesine daha fazla zaman ayırma isteği."