Fatih sondaj gemisindeki flamanın sırrı ortaya çıktı

21 Ağustos 2020 Cuma, 23:10

29 Mayıs’ta İstanbul’un fethinin 567’nci yıl dönümünde Karadeniz’e araştırma yapmak üzere yola çıkan Türkiye’nin ilk sondaj gemisinde yer alan flama merak konusu oldu. Flamanın üzerindeki görüntü İtalyan ressam Fausto Zonaro’nun “Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'a girişi'' tablosunu hatırlattı.

Konuyla ilgili RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na bilgi veren denizciler, “Pek bilinen bir sembol değil ama bazen geminin adını temsilen personel morali için bu tip şeyler yapılır” dedi.