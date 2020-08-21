Fatih sondaj gemisindeki flamanın sırrı ortaya çıktı
Fatih Sondaj Gemisi'ndeki Türk bayrağının yanında yer alan flama dikkat çekti. Denizciler, flama ile ilgili, ''Personel morali için bu tip şeyler yapılır'' dedi.
29 Mayıs’ta İstanbul’un fethinin 567’nci yıl dönümünde Karadeniz’e araştırma yapmak üzere yola çıkan Türkiye’nin ilk sondaj gemisinde yer alan flama merak konusu oldu. Flamanın üzerindeki görüntü İtalyan ressam Fausto Zonaro’nun “Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'a girişi'' tablosunu hatırlattı.
Konuyla ilgili RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na bilgi veren denizciler, “Pek bilinen bir sembol değil ama bazen geminin adını temsilen personel morali için bu tip şeyler yapılır” dedi.
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