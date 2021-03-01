Fatih Terim 7 kez Mart'ta lider, Mayıs'ta şampiyon

01 Mart 2021 Pazartesi, 13:26

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tüm hızıyla sürüyor. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kıyasıya mücadelesinde heyecan dinmiyor.

Galatasaray 57 puanla liderliğini sürdürürken Beşiktaş ve Fenerbahçe 54'er puanla ikinci ve üçüncü sırayı paylaşıyor.

Ligde üst üste 8 galibiyet alarak dikkat çeken Galatasaray'da Fatih Terim ile ilgili bir istatistik göze çarpıyor.

Sabah'ın haberine göre Galatasaray, Fatih Terim'in teknik direktörlüğünde bugüne kadar Mart ayına 7 kez lider girerken bunların tamamında şampiyonluğu göğüsledi.

1996-2000 arası üst üste 4 sene Mart ayına lider giren sarı-kırmızılı ekip, 2011-12, 2012-13 ve 2017-18 sezonlarında da bu aya lider girerken Mayıs'ta şampiyonluğa ulaştı.