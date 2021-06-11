Fatih Terim: “Çok zor ve çekişmeli bir maç olacak”
Euro 2020’nin açılış maçı öncesinde Fatih Terim, “İtalya daha önce defansif oynardı şimdi ise hücum odaklı oynuyorlar.” dedi.
Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Türkiye ve İtalya arasında oynanacak açılış maçı öncesinde Fatih Terim, Sky Italia’ya açıklamalarda bulundu.
Maça dair görüşlerini paylaşan Terim, şunları söyledi:
“TÜRKİYE DEĞİŞTİ”
“Türkiye, farklı bir yapıda. Değişti. Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde Fransa’ya karşı oynanan maçta olduğu gibi güçlü rakiplere karşı iyi oynuyor. Çok daha iyi savunma yapıyor ve kontra atağa çıkmayı öğrendi. Öte yandan İtalya, her iki tarafta da üst düzey oyunculara sahip. Zor bir maç olacak. İtalya topa sahip olmaya çalışacak, Türkiye boşlukları kapatmaya çalışacak. Fransa’nın yaptığı hataların benzerlerini yapmaya zorlayacak.”
“İTALYA İKİNCİ EVİM”
“Geçmişte İtalya çok daha defansif oynardı ancak bugün hücum oynuyorlar. Öyle ki atılan gollere baktığımızda Serie A, ilk üçe giriyor. Kalbim Türkiye ile ama İtalya benim ikinci evim. Onlara da başarılar diliyorum.”
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