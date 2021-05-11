Fatih Terim Denizlispor maçında galibiyetten fazlasını istiyor

11 Mayıs 2021 Salı, 10:56

Süper Ligi’n 40.haftasında evinde konuk ettiği Beşiktaş’ı 3-1 mağlup ettikten sonra şampiyonluk yarışında kalmayı başaran Galatasaray, 40.hafta da Denizlispor’a konuk olacak. Sarı- Kırmızı ekibin Teknik Direktörü Fatih Terim bu akşam oynanacak maç öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim de oyuncuları ile yaptığı konuşmada, "Hız kesmeden önce galibiyeti alalım, sonra farka gidelim" ifadelerini kullandı.

Süper Lig’in son iki haftasının ne kadar önemli olduğunun altını çizen Fatih Terim, " “Artık sadece iki maçımız, 180 dakikalık finalimiz kaldı. Galatasaray’a yakışan biçimde bitirelim demiştim, bunun ilk adımını Beşiktaş karşısında aslanlar gibi yaptınız. Şimdi aynı oyunu, istediği sizden yine bekliyorum" ifadelerine yer verdi.

Süper Lig’in 39.haftasında küme düşmesi kesinleşen Denizlispor’un hafife alınmaması gerektiğini söyleyen Fatih Terim, “Rakibimizin küme düşmüş olması sizi yanıltmasın. Böylesi maçlar hep daha tehlikeli olur. Oyuncular kendini göstermek için ekstra efor sarf eder. Oyun planına 90 dakika sadık kalmalısınız. Averajın da çok önemli olduğunu unutmayın. Gereksiz risk alıp hatadan gol yemeyelim” ifadeleriyle açıklamalarını sonlandırdı.

Süper Lig’de şampiyonluk yarışında, 81 puanla Beşiktaş lider konumdayken ikinci sırada 79 puanla Fenerbahçe ve 78 puanla ligin üçüncü sırasında Galatasaray yer alıyor.