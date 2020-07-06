Fatih Terim: Galatasaray'ın başına gelmeyen kalmadı

06 Temmuz 2020 Pazartesi, 07:54

Fatih Terim, Trabzonspormaçı sonrası ilginç açıklamalaryaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Galatasaray bu sezon başarısızsa bunun en önemli iki sebebi sizce nelerdir" sorusuna, "Sebep A benim. Sebep B de Fatih Terim" yanıtını verdi.

Sonun başlangıcının Rize'de Muslera'nın sakatlanması olduğunu dile getiren Terim, "Bir defa 14'üncü dakikada Rize’de Muslera’nın ayağının kırılması, bana göre her şeyin sonunun başlangıcı orası. O kadar etkilendiler ki maç içerisinde. Soyunma odasında da devam etti. Her maçın soyunma odasında Muslera kaygısı devam etti. Biz orada sadece Muslera’yı kaybetmedik. Andone’yi de kaybettik. Kaleci yanlışlıkla düştü ya üstüne... Onları kötü etkiledi. O günkü ortamı söylememize gerek yok. Hakemin neler yaptığını... Derken orada 4 kayıp verdik. 2 cezalı, 2 sakatlık. Buradaki Antep maçı. Olacak iş değil. Her gün eksiliyoruz. Buna rağmen bu şartlarda bugün 32'nci dakikaya kadar en az 3-4 net pozisyon var. İyi oynadık. Bazen böyle ne yapsanız olmayabilir. Bazen bütün aksilikler üstünüze gelir. Pandemi öncesi kaleden alıp karşı kaleye kadar giden bir Galatasaray vardı. Allah kimseye vermesin. Pandemi sonrası o süreç başlangıçla birlikte kötü gitti. Bunlar futbolda oluyor" diye konuştu.

"ALİ PALABIYIK VAR HAKEMİ OLARAK KALSA DAHA İYİ"

Maçın VAR hakemi Ali Palabıyık'ı eleştiren Fatih Terim, "Bunları söylerken bazı şeyleri de atlamamamız lazım. Bugün kırmızı kart yüzde yüz doğru. Çağıran kim, Ali Palabıyık. Geçen sene Mehmet Topal’ın Martin'e yaptığı fauldeki hakem kim? Demek ki VAR’dan iyi görüyor. VAR hakemi kalsa daha iyi. Feghouli’ye hiç yakışmadı. O ana kadar 2 pozisyona girdik. Her sene de şampiyon olmak için uğraşıyoruz. Bazen aklınızda olmayan işler başınıza geliyor. Buna da şükür. Allah beterinden saklasın. Hiç olmasa çıkaracağımız 11 var. Gemiyi en emin, en güzel şekilde limana yanaştırmaya çalışacağız. Başımıza neredeyse gelmedik kalmadı. Oyuncumuz sıtmaya yakalandı. Belhanda’nın çenesi kırıldı. Ömer parmak ameliyatı oldu. Luyindama milli maçta gitti. Lemina, Saracchi... Böyle gidiyoruz. Bunlar olmaması gerekenler. Fatih Terim’in takımında da olmaması gereken şeyler. Sezon sonunu bekleyeceğiz. Defter eksi artısında neler olacak. Hepimiz göreceğiz" dedi.

"PANDEMİ SÜRECİNDE EN FAZLA YARA ALAN TAKIM BİZ OLDUK"

Kadroda eksikliklerin fazla olmasından dolayı gelecek haftalarda Şampiyonlar Ligi için endişe duyup, duymaması ile ilgili sorulan soruya Terim, “Endişelendirmiyor. Ben Galatasaray teknik direktörüyüm. Muhakkak üzülürüm. Endişe duyacağım bir şey yok. Her sene en iyisini yapmış, en fazla şampiyon olmuş, en fazla başarılı olmuş bir kulübün gerektiği zamanda kayıpları da aynı şekilde karşılaşması gerekir. Daha 4 maçımız var. Elimizden geleni yapacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ne olursa da en emniyetli şekilde sonunu getireceğiz. Pandemi öncesi ve sonrası en fazla yara alan takım biz olduk" yanıtını verdi.

Fatih Terim son olarak bir basın mensubunun Galatasaray bu sezon başarısızsa bunun en önemli iki sebebi sizce nelerdir" sorusuna, "Düşünüyorum. Sebep a benim. Sebep b Fatih Terim" şeklinde yanıt vererek sözlerini noktaladı.