Fatih Terim, yardımcıları için son kararını verdi
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni sezonda teknik ekibini yenileme kararı aldı. Yeni sezonda teknik kadroya Selçuk İnan'ı dahil eden Terim, Hakan Balta'yı da ekibine dahil edecek.
Transferde yeni bir takım iskeleti kurmayı planlayan sarı kırmızılılar, teknik ekipte değişikliğe gidecek Futbol hayatına nokta koyan Selçuk İnan’ı teknik ekibe dahil eden Fatih Terim, eski öğrencisi Hakan Balta’yı da kadrosuna alıyor.
2018 yılında futbolu Galatasaray’da bırakan Hakan Balta, yeni sezonda Terim’in yardımcılarından olacak. Böylelikle Hasan Şaş’ın görevi bırakmasının ardından sarı kırmızılılar, teknik kadroya 2 eski futbolcusunu daha dahil etmiş oldu.
Yeni sezonda Galatasaray’da Fatih Terim’in teknik ekibinde, Levent Şahin, Ümit Davala, Selçuk İnan ve Hakan Balta olacak.
Video Haberler
- Suruç Katliamı anmasına polis müdahale etti
- Somalı madenciler oturma eylemi başlattı
- Şehit polis Erkan Gökteke son yolculuğuna uğurlandı
- Soylu ile atışan Metiner'in o görüntüleri ortaya çıktı
- Acı biber yedi, fenomen oldu
- İstanbul Sözleşmesi için kadınlar Kadıköy'e akın etti
- Gazeteci tartıştığı esnafı silahla vurdu
- Yaralanan çocuktan sağlık görevlisine kan donduran soru
- Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı
- Beykoz'da evlilik teklifinde skandal görüntüler