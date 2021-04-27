Fatih Terim, yeni sezon planında Muhammed ve Halil’i ilk sıraya yazdı

27 Nisan 2021 Salı, 04:00

Tecrübeli hocanın, yeni sezon için hazırladığı raporunda Mustafa Muhammed ve Halil Dervişoğlu’nun “olmazsa olmazları” arasında yer aldığı öğrenildi. 31 Mayıs’ta sözleşmesinin +3 yıllık opsiyonsuz kısmı bitecek olan Terim’in, 29 Mayıs’taki seçim sonrası yeni seçilecek başkana raporunu sunacağı bildirildi.

GENÇLİK AŞISI HALİL

Fatih Terim’in, Brentford’dan yarım sezonluğuna kiralanan Halil’in oyun tarzı ve performansından memnun olduğu, yeni dönemdeki gençleşme hamlesinde 21 yaşındaki forveti önemli bir parça şeklinde gördüğü bildirildi. G.Saray, sezon sonu Halil’in bonservisini almak için Brentford ile pazarlığa oturacak. Rakamda anlaşılamaması halinde ise oyuncunun yeniden kiralanlanması formülü devreye girecek.

MUHAMMED SEFERBERLİĞİ

Galatasaray’da Mustafa Muhammed için de büyük mesai harcanacak. Attığı gollerle kısa sürede Sarı-Kırmızılılara katkı sunan 23 yaşındaki futbolcunun 1.5 sezonluk kiralık sözleşmesi bulunuyor. G.Saray, Mısır kulübü Zamalek’e 1 Temmuz2022’ye kadar 4 milyon Dolar öderse oyuncunun bonservisini alacak. Sarı-Kırmızılılar, Muhammed’in yükselen form grafiğini düşünüp bu hamleyi daha erken yapmak istiyor.

KRİTİK TOPLANTI

Galatasaray yönetim kurulu bugün kritik bir toplantı yapacak. Başkan Mustafa Cengiz’in istifasını istediği ve adı ile fotoğrafı kulüp internet sitesinden kaldırılan Mahmut Recevik’in görevine devam edip etmeyeceği, toplantıya gelip gelmeyeceği merakla bekleniyor.



1959 ÖNCESİ İÇİN 2. İTİRAZ



G.Saray Kulübü, F.Bahçe’nin 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili TFF’ye yaptığı başvuruya ve 7 Nisan’da açıkladığı ek delillere 2. kez itiraz etti. Sarı-Kırmızılılar, TFF’ye sunduğu dilekçede, “TFF’nin 5894 sayılı Kanun kapsamında, TFF Tahkim Kurulu’nun bu konuda kesinleşmiş ret kararını da göz önünde bulundurarak Anayasanın 59/son fıkrası uyarınca yapılmış tescil başvurularının tümünün reddine karar verilmesi” talebinde bulundu.

