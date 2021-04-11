Fatih Terim yok, Galatasaray kayıp!
Fatih Terim'in kulübede olmadığı 30 lig maçında Sarı-Kırmızılılar 41 puan kaybetti.
Galatasaray Süper Lig'in 34. haftasında Karagümrük'e de puan kaptırı.
Sarı kırmızılı ekipte cezası nedeniyle saha kenarında yer alamayan Fatih Terim'in yokluğu yine hissedildi.
Son 10 yılda 1 sezonu cezalı geçiren Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim'in ilginç bir istatistiği de dünkü maça damgasını vurdu.
Fatih Terim'in kulübede olmadığı 30 lig maçında Sarı-Kırmızılılar 41 puan kaybetti.
Galatasaray bu maçlarda 13 galibiyet, 10 beraberlik, 7 de yenilgi aldı. Fatih Terim 2 maçlık cezasını dünkü maçla tamamladı.
Video Haberler
- Neredeyse başka kadınla evleniyordu!
- İstanbul'un göbeğinde bıçaklı cinsel saldırı
- Adalet Bakanı Gül'ün annesi son yolculuğuna uğurlandı
- Davutoğlu'nun halay sırasındaki zor anları
- İkiz kardeşler aynı gün koronavirüsten yaşamını yitirdi
- Halk otobüsünde sosyal mesafe ve maske tartışması
- Hemşirenin otomobiliyle 30 metreden bahçeye uçma anı
- Ölümden kıl payı kurtuldu
- Pitbull dehşeti! Kediyi parçalayarak öldürdü
- İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul videosu
En Çok Okunan Haberler
- Ziya Selçuk'tan 'Okullar kapanacak mı?' sorusuna yanıt
- CHP yaptı, Erdoğan yeni talimat verdi
- Yurtlara yeni düzenleme ve şartlar
- Türk gemisine arama
- Oyuncu Mehtap Ar yaşamını yitirdi
- Ayakta kalma krizinde son açıklama Michel'den:
- Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
- Covid-19 tablosu açıklandı
- Kapımızı kırarak içeri girmek istediler
- Son anket sonuçlarında çarpıcı oran: Yüzde 76