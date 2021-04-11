Fatih Terim yok, Galatasaray kayıp!

Fatih Terim'in kulübede olmadığı 30 lig maçında Sarı-Kırmızılılar 41 puan kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
11 Nisan 2021 Pazar, 09:34
Fatih Terim yok, Galatasaray kayıp!
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Galatasaray Süper Lig'in 34. haftasında Karagümrük'e de puan kaptırı. 

Sarı kırmızılı ekipte cezası nedeniyle saha kenarında yer alamayan Fatih Terim'in yokluğu yine hissedildi.

Son 10 yılda 1 sezonu cezalı geçiren Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim'in ilginç bir istatistiği de dünkü maça damgasını vurdu.

Fatih Terim'in kulübede olmadığı 30 lig maçında Sarı-Kırmızılılar 41 puan kaybetti.

Galatasaray bu maçlarda 13 galibiyet, 10 beraberlik, 7 de yenilgi aldı. Fatih Terim 2 maçlık cezasını dünkü maçla tamamladı.


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