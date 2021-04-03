Fatih Terim yok, Galatasaray yok; 39 puan gitti!
Süper Lig'in 32. haftasında Hatayspor deplasmanında 3-0 mağlup olan Galatasaray, Fatih Terim'in cezalı olduğu 29 maçta 39 puan kaybettiler.
Galatasaray Süper Lig'in 32. haftasında Hatayspor'a konuk oldu.
Sarı kırmızılı ekipte cezası nedeniyle saha kenarında yer alamayan Fatih Terim'in yokluğu yine hissedildi ve konuk ekip sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.
Son 10 yılda 1 sezonu cezalı geçiren Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim'in ilginç bir istatistiği de bugünkü maça damgasını vurdu.
Fatih Terim'in kulübede olmadığı 29 lig maçında Sarı-Kırmızılılar 39 puan kaybetti.
Galatasaray bu maçlarda 13 galibiyet, 9 beraberlik, 7 de yenilgi aldı.
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