Fatih Terim yok, Galatasaray yok; 39 puan gitti!

Süper Lig'in 32. haftasında Hatayspor deplasmanında 3-0 mağlup olan Galatasaray, Fatih Terim'in cezalı olduğu 29 maçta 39 puan kaybettiler.

cumhuriyet.com.tr
03 Nisan 2021 Cumartesi, 21:09
Fatih Terim yok, Galatasaray yok; 39 puan gitti!
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Galatasaray Süper Lig'in 32. haftasında Hatayspor'a konuk oldu.

Sarı kırmızılı ekipte cezası nedeniyle saha kenarında yer alamayan Fatih Terim'in yokluğu yine hissedildi ve konuk ekip sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. 

Son 10 yılda 1 sezonu cezalı geçiren Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim'in ilginç bir istatistiği de bugünkü maça damgasını vurdu.

Fatih Terim'in kulübede olmadığı 29 lig maçında Sarı-Kırmızılılar 39 puan kaybetti.

Galatasaray bu maçlarda 13 galibiyet, 9 beraberlik, 7 de yenilgi aldı.



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