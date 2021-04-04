Fatih Terim'den basketbol takımına destek
Ligde zor günler geçiren Galatasaray kritik maçta Afyon Belediye'yi mağlup ederken Fatih Terim karşılaşmayı tribünden takip etti.
ING Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray sahasında Afyon Belediye'yi ağırladı. Karşılaşmayı baştan sona önde götüren sarı kırmızılı ekip, rakibini 40 sayı farkla 110-70 mağlup etti. Galatasaray aldığı galibiyetle puanını 35'e yükselterek 12. sıraya yerleşti. Karşılaşmada 30 sayı kaydeden Jordan Crawford maçın en skorer ismi oldu.
TERİM TRİBÜNDE BAŞKAN LOCADA
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Mustafa Cengiz ve Abdürrahim Albayrak locadan takip ederken Fatih Terim Yusuf Günay ile birlikte maçı tribünden takip etti. Maç sonunda Fatih Terim, tribünde bulunanların "İmparator Fatih Terim" tezahüratlarıyla salonda ayrıldı.
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