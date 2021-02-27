Fatih Terim'den 'bu zeminde bu kadar' iması
Fatih Terim, "Bu sahada yapabileceğimiz pas oranının en yükseğini yapmaya çalıştık" dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-0 kazandıkları BB Erzurumspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı şunları söyledi:, “ Açıkçası oyuna çok iyi başladık, kontrolünü elimize aldık. Genel olarak buradaki maçta böyle oluyor. Hemen oyunu diğer sahaya yıkmaya çalışıyoruz.
Bu sahada yapabileceğimiz pas oranının en yükseğini yapmaya çalıştık. Maalesef goller biraz geç geldi. Ama o arada da fazla bir üretken olamadık. 1-2 pozisyon var ama... Rakip ilk yarı 1 pozisyona girdi. Onun dışında fazla tehlike aşamadık.
“2. DEVRE FAZLA POZİSYON VERDİK”
İkinci yarı beklediğimiz gibi geçti ama fazla pozisyon verdik. Onları vermemeliydik. Biri gol olsa bizi sıkıntıya sokabilirdi. Bizim oyun anlayışımızda en büyük sıkıntı, rakibin geçiş hücumları. Geçişi savunmak zordur. Bu zorluğu zaten biz göz önüne alıyoruz. Çünkü baskılı oynuyoruz. Doğal olarak da kontratak da dediğimiz geçiş hücumunu da yiyoruz. Bunu da zaten dediğim gibi bu riski alıyoruz. Buna rağmen bana güzel bir mücadele oldu çimlerin dışında. Kazandığımız için mutluyum, oyuncularımı kutluyorum. Erzurumspor'a başarılar diliyorum. Ve devam ediyoruz.”
“FEGHOULİ’Yİ RİSKE ETMEDİM”
Fatih Terim, takıma devre arasında katılan Mohamed Mostafa, Gedson Fernandez ve Yedlin gibi isimleri ve transferlerinde emeği geçenleri de överken sözlerini şöyle noktaladı: “Bugün Feghouli'yi sokamadım. Esasında birazda riskti. Tekrarında bir şey olmasın diye. Falcao'yu gördük. Yavaş yavaş hazırlandı. Bize yavaş yavaş katkı sağlayacaktır. Yeni transferlerimizden memnunuz. Her gün daha fazla alışacaklar. Şu bir gerçek ki ocak ayında gelip verdikleri pozitif katkı hakikaten takdire şayan. Onun için mutluyum. Doğru seçim, doğru insanlar. Yüzde yüz öyle görünüyor. Bundan dolayı da ekibimizi doğru seçimler için kutluyorum. Hem de yönetimimizi."
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