Fatih Terim'den 'şampiyonluk' mesajı
Galatasaray Teknik Direktörü Terim, “Takımdaki tüm futbolcularımı yeniden kazanacağım. Pes etmeden savaşarak Galatasaray ruhuna yakışacak bir takım olacağız” sözleriyle Cengiz ve yönetimi yeniden şampiyonluk havasına soktu.
Galatasaray’da 2 gün öncesine kadar esen sert rüzgarlı bulutlu günler yerini bahar havasına bıraktı. Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimle yapılan görüşmeden “Her şey yolunda” diyerek çıkan Teknik Direktör Fatih Terim'in zirvede takımın durumunu da masaya yatırdığı öğrenildi.
Terim'in sezon başında teklif gelmesi halinde satışına onay verileceği isimlerden Feghouli, Belhanda ve Babel'in performansını üst seviyeye çıkarabileceklerini söylediği bildirildi.
KEYİFLER YERİNDE
Galatasaray’ın hocası, “Takımdaki tüm futbolcularımı yeniden kazanacağım. Pes etmeden savaşarak Galatasaray ruhuna yakışacak bir takım olacağız” sözleriyle Cengiz ve yönetimi yeniden şampiyonluk havasına soktu. Dün antrenmanda moralli olduğu gözlenen Terim'in futbolcularıyla yakından ilgilenmesi dikkat çekti.
Tecrübeli teknik adam, dün olduğu gibi bugün de forma rekabetiyle birlikte kaliteli futbolcularıyla şampiyonluk yarışında söz sahibi olacağını düşünüyor.
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