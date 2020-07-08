Fatih Terim'den sosyal medya üzerinden mesaj!

08 Temmuz 2020 Çarşamba, 07:19

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "46 yıl geçti ve Galatasaray forması askıya hiç kuru asılmadı" dedi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılılara ilk transfer olduğu günle ilgili paylaşımda bulundu.

Terim, futbolculuk döneminde soyunma odasındaki ‘Fatih’ yazan askılığın fotoğrafını paylaştı ve ’46 yıl geçti ve Galatasaray forması askıya hiç kuru asılmadı’ notunu ekledi.

Fatih Terim, 8 Temmuz 1974 tarihinde Galatasaray’a imza atmıştı.