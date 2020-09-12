Fatih Terim'den transfer açıklaması!

12 Eylül 2020 Cumartesi, 23:38

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig’e iyi bir başlangıç yaptıkları için memnun olduğunu söyledi. Terim, İspanya’nın Celta Vigo takımında oynayan milli futbolcu Okay Yokuşlu’yu istediklerini ancak olmadığını söyledi. Deneyimli teknik adam ayrıca Arda Turan’ın performansından da çok memnun olduğunu sözlerine ekledi.

Galatasaray, Süper Lig’in ilk haftasında evinde karşılaştığı Gaziantep FK’yı 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Bugünkü maçı etkili oynadık. Özellikle oyun başında ilk yarının sonuna kadar. Belki pas sayımızı aşağıya çektik ama daha etkili paslar kullanarak rakip kaleye daha hızlı hücum ettik. Burada ön alandaki oyuncuların hareketliliği önemliydi. Aradaki boşlukları değerlendirdiğimizi düşünüyorum. 23 tane şut atmışız. Çok önemli bir rakam. 18’in içinde de 30’un üstün buluşmuşuz. Biraz daha becerili olabilseydik sonuç farklı olabilirdi. Netice olarak 3 puanı almak önemli. İlk maçta. İyi bir başlangıç yaptığımız için memnunum. Oyuncularımı da tebrik ediyorum" diye konuştu.



"OKAY’I İSTEDİK"

İspanya’nın Celta Vigo takımında oynayan milli futbolcu Okay Yokuşlu’nun transferi hakkında da konuşan Terim, "Öyle bir teşebbüsümüz oldu. Okay’ı istedik. Ama sanıyorum bildiğim kadarıyla Celta Vigo takımının bırakma niyeti olmadı. Şu anda öyle bir şey olması söz konusu değil. Orta sahanın her yerine arıyoruz. Biz zaten 10 numarayı da yeri geldiğinde 8 numarayı da 6 numara oynatıyoruz. Taylan gibi" şeklinde konuştu.



"TAYLAN HER GEÇEN GÜN DAHA İYİ OYNUYOR"

Orta sahada 3’lü oynadıklarını ifade eden deneyimli teknik adam, "Emre Kılınç da iyi oynadı. Özellikle Emre’nin defans arkasına koşuları bizim için çok faydalı oldu. Attığı gol de çok şıktı. Taylan her geçen gün daha iyi oynuyor. Gerek fizik gerekse teknik anlamda kendini geliştiriyor. Bildiğimiz Taylan 10 numaraydı. Şu an hem 6’yı 8’i yeri gelirse onu 4’e de 5’de koyuyorum. Her tarafta oynayabilecek bir genç kazandığımız için çok mutluyum. Belhanda da bugün çok koştu, iyi mücadele etti, iyi oynadı. Orta sahamızdan ilk yarı memnunum. İkinci ayrı biraz düştüler. Oyuncu değişiklikleri ile onu kapattık. Tüm takımı tebrik ediyor” ifadelerini kullandı.



"ARDA’DAN ÇOK MEMNUNUM"

Yeniden takıma katılan Arda Turan’ın performansı ile ilgili sorulan soruya Fatih Terim, "Arda benim hem şifahen hem yazılı olarak çok ısrar ettiğim bir oyuncu. Çok da iyi oynadı. Çok istekli, çok mutlu her halinden belli. Mutlu insanlar iyi performans verir. Arda’dan çok memnun. Gol de yapabilirdi, golleri attırabilirdi. 60. dakikalarda kendi bekinin çizgisine girip top kazanan bir Arda’yı görmek futbolu ne kadar özlediğini en önemli göstergesi. Arda bize çok faydalı olacak. Arda orijinal bir Galatasaraylı. Kendi yuvasında. Çok mutluyum. Şu anda olağanüstü işler yapıyor şu anda ama bana göre çok iyi bir başlangıç yaptı. Daha da iyi olacak inşallah" açıklamasında bulundu.

Younes Belhanda’nın transferiyle ilgili de konuşan Terim, "Açıkçası gider, gitmez bilmiyorum profesyonel hayatta son yıllarda her an her şey olabilir. Her kulüpte her şeye hazırlıklı olmalı. Belhanda bizim önemli bir oyuncumuz. Kıymetli bir oyuncumuz. Gitse de gitmese de ben havaalanından karşılamaları çok sevmiyorum ama hizmet etmiş oyuncuları Galatasaray olarak en iyi şekilde yolcu etmeyi, ona sevgi göstermeyi, yaptığı hizmet karşılığında saygı göstermeyi çok seviyorum. Bu ilişkiler çok önemli. Belhanda şartlar ne olursa şu anda iyi bir profesyonel oyuncu örneği gösteriyor. 5 Ekim’e kadar bir sürü şey olabilir. Ben oyuncularımı teknik manada hazırlık zorundayım. Bizim antrenörlerin işine benziyor. Bir küçük valiz vardır. Her an gidecek gibi. Bir büyük valiz vardı. Çok uzun kalacak gibi. Profesyonel hayat da böyle bir şey. Belhanda kıymetli bir oyuncumuz” değerlendirmesinde bulundu.

Süper Lig’e hangi ismin verilmesini istediğine yönelik soruya başarılı teknik adam, “Korona 2. İşin esprisi bir tarafa seyircisiz çok zor. Büyük kulüpler için daha zor. Milyonları aşan olan kulüpler için çok daha zor. Herkes daha kıymetini anlamış. Sadece işin parasal yönü bir tarafa işin manevi yönü, işin keyfi. İnşallah o günleri görürüz. Ülkemiz sıkıntısız en az zararla atlatır inşallah. Hepimizin sevinçleri, üzüntüleri paylaştığı bir ortama tekrar kavuşuruz. İşin esprisi bir tarafa isim şu anda aklıma gelmiyor. Federasyonumuz en iyisini yapacaktır" diyerek sözlerini tamamladı.



