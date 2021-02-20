Fatih Terim'den zehir gibi açıklamalar: Tuzağı bertaraf ettik

20 Şubat 2021 Cumartesi, 21:39

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 1-0 kazanılan Alanyaspor maçı sonrası sert açıklamalar yaptı.



Hakemi, MHK'yi ve ortamı üstü kapalı olarak eleştiren Terim, şöyle konuştu:

"Genç hakemler olmalı. İtirazımız yok. Bari bir tarafı tecrübeli olayları görecek biri olsa. İkinci sarı yok, kırmızı yok, penaltı yok. Ben bunları pek dillendirmem. Bir tuzağı bertaraf etmek zorunda kaldık.

Ceza almak istemiyorum. Daha önce pek Süper Lig'de görmediğimiz bir hakem var. VAR'a da Süper Lig tecrübesi olmayan biri. Bu nasıl anlayış? Haftanın en kritik maçı oysa. Derbide de oldu, Luyindama'nın pozisyonu kırmızıydı. Ben derbide çıkıp Diagne için kırmızı dedim. Devamlı 10 kişi oynuyoruz.

İlk yarıda ne istediysek uyguladık. Oyunu koparmamız gerekiyordu olmadı,hakemlerle beraber."



