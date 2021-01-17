Fatih Terim'in Beşiktaş derbisi planı belli

17 Ocak 2021 Pazar, 12:08

Galatasaray bugün sezonun en kritik maçlarından birine çıkacak. Hafta boyunca yaşanan kaosun ardından, Beşiktaş ile oynanacak mücadele hayati önem taşıyor.

3 puandan çok daha fazlası olan karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı futbolcular perşembe gününden itibaren kulaklarını dış dünyaya kapattı. 3 gündür zorlu derbi hem antrenman sahasında pratikte hem de kafalarda tekrar tekrar oynandı. Hücum ve rakibi karşılama taktikleri en iyisi olana kadar tekrarlandı.

Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim ilk 11'ini dün gece dahi açıklamadı böylece takımdaki herkesin motivasyonunu üst düzeyde tutuyor. Tecrübeli çalıştırıcı maçın kilidinin ise orta saha olacağını oyuncularına anlatarak merkez bölgede çoğunluğu sağlamaları gerektiğini sarı-kırmızılılara söyledi.

Derbi öncesi imajını tazeleyen Galatasaray'ın golcüsü Mbaye Diagne, Beşiktaş derbisinin kahramanı olmak istiyor.



