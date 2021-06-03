Fatih Terim’in gurur 3’lüsü
Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu, kendilerine güvenip forma veren hocaları Fatih Terim’i gururlandırdı.
Euro 2020’de mücadele edecek A Milli Takımımızın 26 kişilik kesinleşen kadrosunda yer alan 3 Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu, kendilerine güvenip forma veren hocaları Fatih Terim’i gururlandırdı. Geçen sezon başı, orta saha transferinde yaşanan sıkıntı nedeniyle tecrübeli hocanın formayı verdiği ve uzun süre istikrarlı biçimde oynattığı Taylan, kariyerinde ilk kez A Milli Takım’a seçilmeyi başardı. Erzincanspor’dan sezon başı gelen Kerem Aktürkoğlu da Terim’in tanıdığı şansları iyi değerlendirip, performansı ve attığı gollerle Ay-Yıldızılı ekipte yer almayı başardı. Yine Fatih Terim’in, devre arasında ısrarla alınmasını istediği Halil Dervişoğlu, Sarı-Kırmızılılardaki formu, golleri, istekli görüntüsüyle Şenol Güneş’i etkiledi ve hücumdaki önemli alternatiflerinden biri haline geldi. Terim’in 3 futbolcusuyla görüşüp tebrik ettiği ve Euro 2020’de başarılı olacaklarına inandığını aktardığı öğrenildi.
CANLI YAYIN DAVETİ
19 Haziran’daki seçim öncesi başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, seçime girecek diğer isimleri, projelerini ve G.Saray’ın sorunlarını konuşmak canlı yayına davet etti. Adaylardan Burak Elmas, bu çağrıyı kabul etti.
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