EURO 2020'ye hazırlanan İskoçya'da John Fleck, koronavirüse yakalandı

EURO 2020 D Grubu'nda mücadele edecek olan İskoçya'da John Fleck'in koronavirüse yakalandığı duyuruldu.

AA
01 Haziran 2021 Salı, 17:10
EURO 2020'ye hazırlanan İskoçya'da John Fleck, koronavirüse yakalandı
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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) D Grubu'nda mücadele edecek olan İskoçya Milli Takımı'nda futbolcu John Fleck'in Covid-19 testi pozitif çıktı.

İskoçya Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, İspanya'daki kamp sırasında yapılan testlerden sonra Fleck'in koronavirüse yakalandığı bildirildi.

Fleck, yarın Portekiz'de Hollanda ile oynanacak hazırlık maçında sahada olamayacak.


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