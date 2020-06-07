Fatih Terim'in Onyekuru kararı!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den yeni sezon planlaması ile ilgili ilk talep!
Galatasaray lig mücadelesinin yanı sıra transfere de ağırlık verdi.
Yeri pazarda gözde oyunculardan Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş gibi isimlerle anlaşan sarı-kırmızılı takımla birçok da yabancı oyuncunun adı anılıyor. Fakat sarı-kırmızılıların şu an uzun vadeli, yatırım yapacağı oyuncu skalası geniş değil.
Cimbom sadece nokta atış yapma peşinde. Sol kanat için Youcef Belaili de gündeme gelen futbolculardan biri. Ancak teknik direktör Fatih Terim’in istediği yıldız net Monaco'dan kiralanan Henry Onyekuru. Onyekuru'nun kanat akınlarına önem veren Terim bu ismin alınmasını istedi.
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