Fatih Terim'in zor kararı

01 Aralık 2020 Salı, 08:45

Galatasasray’ın son 2 haftadaki hücum ve savunma performansı, Teknik Direktör Fatih Terim'in yüzünü güldürdü. Kulübün sosyal medya hesaplarında ‘Çalışma, çalışma, çalışma' başlığıyla paylaştığı istatistikler de bunu gösteriyor. Milli arada koronavirüs vakaları ve sakatlıklarla sarsılan Cimbom, takımın neredeyse yarısının olmadığı 2 haftayı minimum hasarla kapattı; Kayserispor ile 1-1 berabere kalırken Çaykur Rizespor engelini 4 golle aştı. 2 haftayı 10 eksikle geçiren Galatasaray yaralarını sarmaya başladı.

Karantina sürecindeki 5 futbolcu, testlerinin negatif çıkması kesinleştikten sonra geri dönecek. 8 eksikle çıkılan son Rizespor maçında kadroda olan ancak sakatlıkları tam geçmediği için oynatılmayan Luyindama ve Etebo da hazır. Falcao da dönebilir. Aslan'ın deneyimli hocası, cumartesi günkü Hatayspor maçında; genelde ilk 11'e yazılan isimleri mi yoksa son iki maçta iyi oynayan takımı mı tercih edecek belirsiz. Ancak Terim'in ‘Kazanan takım bozulmaz' görüşünde olduğu biliniyor.