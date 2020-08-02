Fatih Tezcan ile Süleyman Özışık arasında tartışma: Onlarla aynı gemide değilim!

02 Ağustos 2020 Pazar, 10:49

AKP içerisinde 'yandaşlık çatışmaları' devam ederken, bir kavga da gerici Fatih Tezcan ile yandaş Süleyman Özışık arasında yaşandı.

Özışık, Twitter hesabından "Fatih Tezcan gibilerle aynı gemide değilim" derken, Tezcan ise "Noktası virgülüne kadar bütün planlarınızdan haberim var. Son sabırlarım" ifadelerini kullandı.

VURGUN İDDİASI

Fatih Tezcan geçtiğimiz yıllarda Scope videosunda 'internethaber' sitesi sahipleri Hadi Özışık ve Süleyman Özışık kardeşlerin belediye vurgunu yaptığı iddiasını dile getirmişti. Tezcan, Özışık kardeşlerin AKP’li belediye başkanlarına şantaj yaparak tehdit ettiğini ve bu yolla maddi kazanç elde ettiğini öne sürerken şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bir yazar gidiyor bir belediye başkanını tehdit ediyor, onun ardından seminer dizisi veriyor ilçede! ‘Belediye başkanı görevden alınacak’ diye yazıyor ağabeyi internet sitesinde, kardeşi diyor ki; 'Abim öyle yazıyor ama benim site ile ilgim yok' diyor. 'Ne yapmak lazım' diyor buna belediye başkanı, 'Burada bir seminer yapalım' diyor, iki kişi... 400 bin lira paralar... 'Bu dönem olmaz ama' diyor belediye başkanı 'Yeni dönemde'... 'Yoksa devam edeceğiz yazmaya' diyor, belediye başkanı da çıkarıyor veriyor 200, 300, 400 bin lira. Bunu alan yazar her gün namus satıyor medyada..."

"FATİH TEZCAN GİBİLERLE AYNI GEMİDE DEĞİLİM"

"AKP'nin papatyaları" başlıklı köşe yazısında İstanbul Sözleşmesi'ni savunan kadınlara ağır hakaretler ederek "fahişe" tabirini kullanan Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak ile Yeni Şafak yazarı Ayşe Böhürler'in arasındaki kavganın ardından, bu kez de Faih Tezcan ile Süleyman Özışık arasında Twitter kavgası çıktı.

Özışık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kardeşim ben açık ve net söylüyorum. Ben Twitter'da yazdığını mahkemede inkar eden ve önüne gelene iftira atan Fatih Tezcan gibilerle aynı gemide değilim. Sizi takip ediyoruz diyenler onu takip ediyorsa lütfen beni takip etmesin. Allah için beni takibi bırakın, istemiyorum" dedi.

"BÜTÜN PLANLARINIZDAN HABERİM VAR"

Özışık'a yanıt veren Fatih Tezcan ise "Bölücülük yapmayın, fitne çıkarmayın" derken şu paylaşımı yaptı:

"Benim güçle ve isimlerle işim olmaz. Ben davaya, hakikate bakarım. Ve siz yanlış bir plan içindesiniz. Noktasına, vürgülüne kadar bütün planlarınızdan, stratejilerinizden haberimiz var. Son sabırlarım. Demedi demeyin. Bölücülük yapmayın. Fitne çıkarmayın."

"MECZUP!"

Süleyman Özışık ise son olarak Fatih Tezcan'ın tweetini alıntılayarak "Benim adımı o pis ağzına alma meczup! Önce adam ol, sana açtığım davaya katılmamak için kuyruğu kıstırıp kaçma. Gel mahkemeye attığın iftiranın hesabını ver. Benle ilgili elinde belge var da açıklamıyorsan namertsin. Buyur meydan senin!"

PAYLAŞIMLARI KALDIRDI

Özışık daha sonra Tezcan'la arasında geçen tüm paylaşımlarını kaldırdı.