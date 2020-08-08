Fatih'in portresi İstanbul'a getiriliyor

08 Ağustos 2020 Cumartesi, 20:20

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Haziran ayında İngiltere’nin National Gallery’de sergilediği Fatih Sultan Mehmet portresini katıldığı müzayedede satın almıştı. Uzun yıllar sonra İstanbul’da sergilenecek eseri getirmek üzere İBB Kültür Daire Başkanı Mahir Polat’ın yola çıktığı duyuruldu.

“RÖNESANS HAKİKATİ YUVASINA DÖNÜYOR”

“Eve dönüş hikayesi başlasın” diyerek bir paylaşımda bulunan Mahir Polat, “540 yaşında bir rönesans hakikati başladığı yere, yuvasına dönüyor. Fatih Sultan Mehmet portresini yüzyıllar süren gizem dolu yolculuğu sonrasında evine, İstanbul'a getirmek için birazdan İBB'yi temsilen Londra'ya uçuyoruz” dedi.