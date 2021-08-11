Fatih'te sahte kimlik ve pasaport düzenleyen 2 kişi gözaltına alındı
İstanbul Fatih'te sahte pasaport ve kimlik düzenlediği belirlenen yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı.
Fatih'e bağlı Hırka-ı Şerif Mahallesi'ndeki bir adreste çeşitli makineler ve malzemeler kullanarak sahte kimlik, pasaport, ehliyet ve evrak düzenlendiğini belirleyen ekipler, çalışma başlattı.
Adrese yapılan operasyonda, sahte evrakları düzenleyen Suriye uyruklu N.M. (43) ve Afganistan uyruklu M.F. (32) gözaltına alındı. Aramalarda 35 pasaport, 48 kimlik ve ehliyet, 4 bin 700 boş kart, 160 çipli boş kart, 2 basım cihazı, 2 yazıcı, fotokopi cihazı, 3 dizüstü bilgisayar ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.
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