Fatma Çelik: ‘Kızımızı aramadılar’

29 Ağustos 2020 Cumartesi, 06:00

Gaziantep’te 15 Mart 2008 tarihinde halasına gitmek için evden ayrılan Gül Gonca Çelik’ten 12 yıldır haber alınamıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2012 yılında bulunması için talimat verdiği kızının kaybolduğunda 10 yaşında olduğunu söyleyen baba Cuma Çelik, “Benim kızımı aramadılar. Bir baba olarak soruyorum; bu kız bir zengin işadamının, bir vekilin veya bir bakanın çocuğu olsaydı Türkiye’yi ayağa kaldırmazlar mıydı? Kaçırılan evlat sizin olsaydı bu kadar dayanabilir miydiniz” diye sordu.

Gaziantep’in Kozluca Mahallesi’nde yaşayan 5 çocuklu Fatma ve Cuma Çelik çiftinin üçüncü çocukları Gül Gonca Çelik, 15 Mart 2008 tarihinde evden halasının yanına gitmek için ayrıldı ve eve bir daha geri dönmedi. Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlattı.

TEK ŞÜPHELİ SERBEST KALDI

2012 yılına kadar olayla ilgili bir gelişme yaşanmadı. 2012 yılında ise polis ekipleri, Gül Gonca’nın amcasının kiracısı olan Vahap G’nin (31), Gül kaybolduktan kısa bir süre sonra taşındığını tespit etti.

Daha sonra Vahap G’nin Gonca’ya arkadaşlık teklif ettiği mektubu bulan ekipler, Vahap G’yi gözaltına aldı. Kriminal laboratuvara gönderilen mektubun Vahap G. tarafından yazıldığının ortaya çıkması üzerine Vahap G. tutuklandı. Ancak 45 gün tutuklu kalan şüpheli Vahap G., kriminal raporuna rağmen ilk duruşmada serbest bırakıldı. 2012 yılından beri Gonca’nın dosyasında bir gelişme yaşanmadı ve tek şüpheli de serbest kaldı. Gonca’nın babası Cuma Çelik, karara itiraz ettiklerini ancak avukatı olmadığı için kimsenin kendisini ciddiye almadığını dile getirdi.

12 yıl önce kaybolan kızının 7 yıl önce bir hastaneye muayene girişi yapıldığını söyleyen baba Çelik, “Kızımı bulun” dediği için polisler tarafından öldüresiye dövüldüğünü anlattı. Kalp hastası olan baba Çelik, polislerden şikâyetçi oldu. Ancak Çelik’e 5 yıl hapis cezası verilirken polisler görevlerine devam etti.