Fatma hemşire yangında iki çocuğunu kaybetti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çorum’un Bayat ilçesinde 4’ü çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği yangında, hemşire Fatma İçuz’un 4 yaşındaki kızı Elif ve oğlu Yusuf’u kaybettiğini belirterek, “Bu acıyı hafifletecek kelimeleri hiçbirimiz bulamayız” dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çorum’un Bayat ilçesinde 4’ü çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği yangında, hemşire Fatma İçuz’un 4 yaşındaki kızı Elif ve oğlu Yusuf’u kaybettiğini belirterek, “Bu acıyı hafifletecek kelimeleri hiçbirimiz bulamayız” dedi.
Bakan Koca, iki gün önce Çorum’un Bayat ilçesinde ahşap bir evde çıkan ardından bitişikteki 2 eve daha sıçrayan ve 4’ü çocuk 5 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.
Koca, “Çorum’da görev yapan hemşire arkadaşımız Fatma İçuz, dördü çocuk, beş kişinin can verdiği yangında, 4 yaşındaki kızı Elif ile 8 yaşındaki oğlu Yusuf’u kaybetti. Bu acıyı hafifletecek kelimeleri hiçbirimiz bulamayız. Sağlık çalışanları olarak acısını yüreğimizde hissediyoruz” ifadelerini kullandı.
HASTANELERE KREŞ AÇILMALI
Yaşanan olaydan dolayı üzüntülerini dile getiren sağlık çalışanları ise hastanelerde kreş açılması gerektiğini belirterek, “Sağlık görevlilerinin çocuklarına kreş, yuva, özel eğitim merkezleri açılmalı. Özel fabrikalar bunu yapabiliyorsa devlet yapamaz mı? “ diye yazarak sağlık çalışanları için 24 saat açık kreş istediklerini ifade etti.
NE OLMUŞTU?
Bayat’ta ahşap bir evde iki gün önce meydana gelen yangın, ardından bitişikte bulunan 2 eve sıçramıştı ve 3 ev kül olmuştu. Yangında, Ömer Çetin ve torunları Elif Naz ile Ela Çetin, ilçede hemşire olan Fatma İçuz’un çocukları Yusuf ve Elif İçuz'un cansız bedenine ulaşılmıştı.
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