Fatma Uruk'tan bir dünya rekoru daha!
Serbest dalışçı Fatma Uruk, Meksika'da dünya rekorları için dalışlarına devam ediyor. Uruk, çift palet sabit ağırlıkla dalış yapıp 67 metreyle bir dünya rekoruna daha imza attı.
Paletsiz değişken ağırlık dalışta dün 72 metre derinliğe dalarak rekoru eline geçiren Fatma Uruk, bu sefer de çift palet sabit ağırlıkla dalış yaptı. Başarılı sporcu, 65 metre ile Rus Sporcu Olga Davydovanın rekorunu 67 metreyle geçmeyi başardı ve bir yeni rekor daha kırdı.
Yaklaşık 8 aydır Meksika'da antrenman yapan Uruk, CMAS (Dünya Sualtı Sporları Federasyonu) izniyle, denemelerini uluslararası hakemlerin takibinde gerçekleştiriyor.
Meksika'ya pandemi ilan edilmeden önce giden ve büyük talihsizlikler nedeniyle 8 aydır çalışmalarını zorluklar içinde sürdürmeyi başaran ve denemesini defalarca ertelemek zorunda kalan milli sporcu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın da desteğiyle son aylarda hızlandırdığı çalışmalarının meyvesini iki dünya rekoru ile almış oldu.
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