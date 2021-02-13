Fatmanur Altun'un Clubhouse hesabı askıya alındı
TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşi Fatmanur Altun, Clubhouse hesabının askıya alındığını duyurdu.
Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Yönetim Kurulu Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşi Fatmanur Altun’un Clubhouse hesabı askıya alındı.
Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Clubhouse’da bugüne dek sadece 3 odada konuştum. Temalarım: Sevinçleri ortaklaştırmak, birbirimizle konuşabilmek, sanal linç ve gençleri/çocukları bu linçlerden koruma. Hesabım askı oldu. Şunu anladım ki; Burası Cesur Yeni Dünya ve burada en devrimci eylem kardeşlik vurgusu" ifadelerine yer verdi.
Clubhouse’da bugüne dek sadece 3 odada konuştum.— Fatmanur Altun (@fatmanuraltun) February 12, 2021
Temalarım:
??Sevinçleri ortaklaştırmak
??Birbirimizle konuşabilmek
??Sanal linç ve gençleri/çocukları bu linçlerden koruma
Hesabım askı oldu
Şunu anladım ki;
Burası Cesur Yeni Dünya ve burada en devrimci eylem kardeşlik vurgusu.
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