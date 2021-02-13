Fatmanur Altun'un Clubhouse hesabı askıya alındı

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşi Fatmanur Altun, Clubhouse hesabının askıya alındığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
13 Şubat 2021 Cumartesi, 10:08
Fatmanur Altun'un Clubhouse hesabı askıya alındı
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Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Yönetim Kurulu Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşi Fatmanur Altun’un Clubhouse hesabı  askıya alındı.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Clubhouse’da bugüne dek sadece 3 odada konuştum. Temalarım: Sevinçleri ortaklaştırmak, birbirimizle konuşabilmek, sanal linç ve gençleri/çocukları bu linçlerden koruma. Hesabım askı oldu. Şunu anladım ki; Burası Cesur Yeni Dünya ve burada en devrimci eylem kardeşlik vurgusu" ifadelerine yer verdi.



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