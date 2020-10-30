Fatoş Güney’den destansı aşkın öyküsü
Yılmaz Güney ve Fatoş Güney aşkı farklı bağlamlarda pek çok tartışmanın konusu oldu. Nice zorluklara göğüs gererek serpilen, cezaevi, sürgün, ayrılık gibi çetin süreçlerle daha da güçlenip büyüyen bu destansı sevgi Camları Kırın Kuşlar Kurtulsun isimli kitabında Fatoş Güney’in kaleminden, ilk elden okurlarla buluşuyor.
“…Fakat yılmamalıydım, sürdürmeliydim yazmayı çünkü biliyordum, hiçbir şey sonsuzlukta yok olup gitmek kadar acı olamazdı.
Yazmak, ölümden bir şey koparmaktı!
(…) Geçmişin tüm birikimi, şimdiki zamanın gerçekliğiyle birleşecekti nihayet. Bu kez yeniden hatırlamanın, yeniden değerlendirmenin süzgecinden geçerek…”
Moda’da doğup büyümüş, burjuva kültürüyle yetişmiş ve kendi kozasından çıkmamış bir genç kızın hayatının altüst oluş hikâyesiyle başlıyor Fatoş Güney’in Camları Kırın Kuşlar Kurtulsun isimli kitabı. Bu bireysel değişim ülkenin siyasi tarihi ve politik sarsıntılarla, Yılmaz Güney’in kendi yolunu bulma serüveniyle bileşerek eşsiz bir anlatı oluşturuyor. Fatoş Güney bu kitapta birlikte mücadele etmenin, birlikte olgunlaşmanın, birlikte direnmenin hikâyesini anlatıyor.
Camları Kırın Kuşlar Kurtulsun Yılmaz Güney ve Fatoş Güney’in büyük aşkına, politik sinemaya ve onun en özgün, öncü figürü Yılmaz Güney’in yaşamına, darbeler tarihine; direnmeye, değiştirmeye inanmış bir kuşağın anlam dünyasına ışık tutuyor.
Camları Kırın Kuşlar Kurtulsun / Fatoş Güney / İthaki Yayınları / 360 s.
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