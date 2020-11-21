Fatsa’da bitki tahlili yapılsın
Ordu Çevre Derneği (ORÇEV), Fatsa ilçesi Yukarıbahçeler Mahallesi’nde Altıntepe Maden Şirketi’nin siyanürle altın ayrıştırması çalışmaları sonrası bazı bitkilerin erken çürümeye başladığını ve bitki tahlili yapılması gerektiğini söyledi.
Yukarıbahçeler ve çevre mahallelerde eğreltiotu, meyveler ve sebzelerde erken çürüme ve kurumalar başladığı gerekçesiyle Ordu Şehircilik ve Çevre İl Müdürlüğü ile Ordu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden bitki tahlili yapılmasını istedi. ORÇEV her iki müdürlüğe yazdığı yazısında “Bu doğa dışı olayların kaynağının siyanür olduğunu düşünüyoruz. Yapılacak tahlil süreci ve tahlil sonuçlarının 4982 sayılı bilgi edilme yasası gereği derneğimize verilmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.
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