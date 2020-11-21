Fatsa’da bitki tahlili yapılsın

21 Kasım 2020 Cumartesi, 02:00

Yukarıbahçeler ve çevre mahallelerde eğreltiotu, meyveler ve sebzelerde erken çürüme ve kurumalar başladığı gerekçesiyle Ordu Şehircilik ve Çevre İl Müdürlüğü ile Ordu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden bitki tahlili yapılmasını istedi. ORÇEV her iki müdürlüğe yazdığı yazısında “Bu doğa dışı olayların kaynağının siyanür olduğunu düşünüyoruz. Yapılacak tahlil süreci ve tahlil sonuçlarının 4982 sayılı bilgi edilme yasası gereği derneğimize verilmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.