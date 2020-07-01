Fauci: ABD günde 100 bin yeni vaka görebilir
ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü Salgın Hastalıklar Direktörü Anthony Fauci, Amerikalılar tedbirlere uymazsa günde 100 bin yeni Covid-19 vakası görebileceklerini açıkladı.
Okulların ve iş yerlerinin yeniden açılması ile ilgili Senato'daki oturum öncesi konuşan Doktor Fauci, "Şu anda günde 40 bin yeni vakamız var. Eğer günde 100 bin vakaya çıkarsak bu beni şaşırtmaz. Bu sayının gerilememesi tehlikesi beni çok endişelendiriyor" dedi.
Fauci insanların kalabalık ortamlarda koronavirüs tedbirlerine uymadan sosyalleştiğini gösteren videolara vurgu yaparak bu durumların tüm ülkeyi tehlikeye attığını savundu.
Euronews'te yer alan habere göre Doktor Fauci Senato'ya son rakamların çok rahatsız edici olduğunu ancak şu anda bir öngörüde bulunamayacağını söyledi.
ABD'de koronavirüs salgını görüldüğünden beri 2 milyon 600 binden fazla vaka tespit edildi. Yaklaşık 130 bin kişi ise Covid-19 sebebi ile hayatını kaybetti.
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