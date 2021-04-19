Kaybolan atlar için sadece bin TL ceza

19 Nisan 2021 Pazartesi, 02:00

İBB, Adalar’daki fayton esnafından aldığı 1177 atı geçen yıl sahiplendirmişti. Atların 100’ü MHP’li Dörtyol Belediyesi’ne verildi. İBB’nin Dörtyol Belediyesi ile imzaladığı protokolde atların 50’sinin Belediye Başkanı Fadıl Keskin’e, 50’sinin ise belediye iştirakında çalışan Uğur Arıkan isimli kişiye verildiği ortaya çıktı.

Atların Dörtyol’a getirilmesi ile ilçe tarım müdürlüğünün düzenli denetiminde ilk günde 1 at, diğer 20 gün içerisinde ise en az 8 atın öldüğü belirtildi. Dörtyol İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri son denetiminde atların ortadan kaybolduğunu farketti. Belediye yetkilileri ise kendilerini, “Atlar kaçtı” diyerek savundu.

BİN TL CEZA

Cumhuriyet’e konuşan CHP Dörtyol İlçe Başkanı Gökhan Özer, ilçe tarım müdürlüğünün 100 at için belediyeye sadece bin TL cezai işlem uygulandığı yönündeki iddiaları aktardı.

“Atları hiç ettiler” diyen CHP’li Özer, “İBB’nin sahiplendirdiği atlar 15-20 gün içerisinde ortadan kayboldu. Tarım Müdürlüğü yetkilileri ilk 20 gün içerisinde 8-9 atın öldüğünü denetimlerde fark etti. Daha sonra belediyeye bin TL cezai işlem uygulandığını söylediler.100 at için bizim de bu yöndeki araştırmalarımız sürüyor. Belediyeye güvenerek hibe edilen bu atların hiç edilmesine sessiz kalmayacak, kamuoyunu aydınlatmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.