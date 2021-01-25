Fazıl Say, Cemal Süreya'nın babasına yazdığı mektubu paylaştı

25 Ocak 2021 Pazartesi, 11:56

Piyanist ve besteci Fazıl Say, kişisel Instagram hesabından, babası müzik yazarı Ahmet Say'a, şair Cemal Süreya'nın 45 yıl önce gönderdiği mektubu paylaştı.

Mektupta Süreya’nın ölü röportajcısı adlı çizimi ve imzası dayer alıyor.

Say, paylaşımında mektubun tüm edebiyat severlerin ilgisini çekeceği notunu düşerek şunları söyledi:

"Tu¨m edebiyat severlerin ilgisini eminim ki c¸ekecektir.. Cemal Su¨reya’nın babam Ahmet Say’a 45 yıl o¨nce yazdıgˆı bu mektup TU¨RKI·YE YAZILARI dergisinin ilk sayıları c¸ıkmadan hemen o¨nce, babam ve arkadas¸larının c¸ıkardıgˆı bu dergi , edebiyat tarihimizdeki milatlardan biridir, Cemal Su¨reya, Metin Altıok, Vecihi Timurogˆlu, O¨ner U¨nalan gibi.

Mektubu bu¨yu¨lterek okumanız gerekir, ne kadar degˆerli isimlerin dergiye yazı verdigˆi, ne kadar derin emek verildigˆi bu mektupta anlas¸ılıyor.

Cemal Su¨reya’nın sol u¨stteki c¸izimini ( o¨lu¨ ro¨portajcısı adıyla) ve ilginc¸ imzasını bu¨yu¨lttu¨m..

Mektubu en iyi s¸ekilde muhafaza edip bana bugu¨nlerde teslim eden Fahri O¨zdemir’e tes¸ekku¨rlerimle."