Fazıl Say, doğaya ve yaşama adadığı yepyeni programıyla izleyici karşısında

10 Ağustos 2021 Salı, 04:00

Konserde dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say, doğaya ve yaşama adadığı yepyeni bir programla izleyici karşısına çıkacak.

19 Ağustos Perşembe akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda düzenlenecekkonserde Say’a, bu yıl Uluslararası Klasik Müzik Ödülleri’ne (ICMA) de aday gösterilen, Say’ın tüm keman eserlerini kapsayan albümünde birlikte çalıştığı keman sanatçısı Friedemann Eichhorn ile üç ECHO Klassik ile Diapason d’Or gibi ödüllerin sahibi casalQuartett eşlik edecek.

Saat 20.00’de başlayacak “Doğanın Sesi” başlıklı konser, programıyla festivalin Başka Bir Dünya Mümkün başlıklı temasına yanıt verecek. Gecede, bir Türkiye bir de dünya prömiyeri izleyicilerle buluşacak.

Fazıl Say’ın Kaz Dağları isimli keman ve piyano sonatının Türkiye prömiyeri; pandemi döneminde bestelediği ve “en iyi eserim” diye nitelendirdiği yeni piyano sonatı Yeni Hayat’ın ise dünya prömiyeri festivalde yapılacak.

Konserde ayrıca Say’ın, Atatürk’ün Yalova’da bulunan Millet Çiftliği’ndeki çınar ağacı ve köşkünün hikâyesini konu alan Yürüyen Köşk isimli eserinin yanı sıra Brahms ve Barber’dan eserler de seslendirilecek.