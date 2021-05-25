Fazıl Say'dan 'Süleyman Soylu yayını' tepkisi: "Bakanı bilmem ama ben kendimi yalnız hissediyorum"

25 Mayıs 2021 Salı, 09:34

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarının hedefinde yer alan ve istifası istenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk TV'de Kübra Par'ın moderatörlüğünde hakkındaki iddialara yanıt vermek üzere canlı yayına çıktı.

Peker'in kendisi hakkında ortaya attığı iddialara yönelik soruları cevaplaması beklenen Soylu, yaklaşık üç saat boyunca birçok konu hakkında konuştu. Sosyal madyada Soylu'nun cevaplaması gereken soruları cevaplamadığına yönelik yüzlerce eleştiri paylaşımı yapılırken, gazeteciler de beklenen soruları soramadıkları gerekçesiyle tepki aldı.

'3 SAAT BOYUNCA KENDİNİ ÖVDÜ'

Soylu'ya ve karşısındaki gazetecilere tepki gösteren isimlerden biri de ünlü piyanist Fazıl Say oldu. Say, sosyal medya hesabından dün geceki yayını eleştiren bir yazı paylaştı.

Ünlü sanatçı, "Dünkü programdan arda kalan hislerim" notuyla yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Dün HT'deki programda Bakan Soylu, hiç kimseyi ilgilendirmeyen, sıkıcı, uzun cevaplar ve kendini övmecelerce 3 saat geçirdi. Hiçbir soruya cevap vermedi, hatta kâle bile almadı.. Güya.. Gazeteciler, akıl ile ve ters köşe vuruşlar ile, onun "başka konu anlatma" taktiğini bozmayı deneyemediler bile."

"BAKANI BİLMEM AMA BEN KENDİMİ YALNIZ HİSSEDİYORUM"

"Bir noktada "Kendinizi yalnız hissediyor musunuz?" sorusu oldu, o an kendimi düşündüm, Bakanı bilemedim ama "ben hissediyorum" kardeşim; olan biteni seyreden 85 milyon insanın yalnızlıklarıdır, hatta çaresizliğidir...

Filler ve çimen çağı demek!!

Bir vatandaş olarak, üzülmemek elde değil."

Ünlü piyanistin paylaşımı şu şekilde: