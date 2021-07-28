Öztrak, OECD anketinden dikkat çeken veriler paylaştı! "Geri vereceğiz"
CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında, gençlerimize çalınan umutlarını geri vereceğiz" açıklaması yaptı.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) anketinden dikkat çeken veriler paylaştı.
"Gençlerimiz sadece kendisi için değil, ailesi için de kaygılı" diyen Öztrak şunları kaydetti:
"GENÇLERİMİZE ÇALINAN UMUTLARINI GERİ VERECEĞİZ"
OECD anketine göre, 18-29 yaş aralığındaki gençlerin yüzde 71'i önümüzdeki yıllarda ailesinin finansal durumundan kaygılı.
Gençlerimizin yüzde 63'ünün salgın döneminde, ailesinden birinin iş durumunun bozulduğunu söylüyor.
Yüzde 77'si ise 'Salgın döneminde hükümet daha destek olmalıydı' diyor. Hep söylüyoruz; 'Gençlerine umut olamayan bir ülke geleceğine de güvenle bakamaz'.
Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında, gençlerimize çalınan umutlarını geri vereceğiz.
Gençlerine umut olamayan bir ülke, geleceğine de güvenle bakamaz.— Faik Öztrak (@faikoztrak) July 28, 2021
Biz, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında,
Gençlerimize, çalınan umutlarını geri vereceğiz. pic.twitter.com/XdsiEhXWvH
Video Haberler
- Suçsuzluğunu güvenlik kamerası ortaya çıkardı!
- Büyük şirketlere yalvarmak zorunda kaldık
- Erdoğan'ın eski tarihli göçmen açıklaması gündem oldu
- ATM önünü ringe çevirdiler! Sıra kavgası kamerada
- Evinin banyosunda ölü bulundu
- İstanbul'da skandal görüntüler! Tehlike saçtılar
- Bir gün önce başladığı iş yerinin kasasını soydu
- İzmir'de korkunç ölüm
- Yalova’da korku dolu anlar
- Canlı yayında talihsiz kaza: Masa üstüne devrildi
En Çok Okunan Haberler
- A101'de satılan ürün tepki çekti
- AKP istemiyor, MHP sıcak bakıyor
- Cimilli İbo yoğun bakıma kaldırıldı
- Taliban, Afganistan'ın ünlü komedyenini katletti
- Yoğun bakımlar 'aşısız' dolu
- Akıncı’dan Bahçeli’ye sert yanıt
- Beyoğlu'nda silahlı saldırı! İşte olayın ayrıntıları...
- DEVA'nın kurucu ismi siyaseti bıraktı
- AKP'li Ali İhsan Yavuz yine 'bir şey' dedi
- Basın toplantısında gergin anlar