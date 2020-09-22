Fazıl Say’ın babası Ahmet Say yoğun bakımda

22 Eylül 2020 Salı, 12:32

Piyanist Fazıl Say, babası müzik yazarı Ahmet Say'ın yoğun bakımda tedavi gördüğünü duyurdu.

Instagram hesabından açıklama yapan Say, babasının Ankara'da yoğun bakımda olduğunu belirttiği açıklamasında şunları söyledi:

"Ankara’da bir yoğun bakım odasında, artık çok hassaslaşan bir çizgide, babamın yaşam mücadelesi devam etmekte. Bedeni yorgun ve çok yerinden yaralı. Tedavilerin kimisi iyi cevaplar veriyorsa da, bir kaç mertebe gerektiren zor ve uzun bir iyileşme sürecinin başarılması için sabırla ve sükunetle bekliyoruz, tamamen umutsuz filan değiliz.

Nefes seslerinin şu ana dek hayatımda hiç duymadığım haliyle çok ürkütücü fokurdamaları arasında, babamın çok ama çok alçakgönüllü, çocuksu ve güzel cümleleri oluyordu dün.

Yaşamaya sarılınır, - ya da varılmış erdem yorgunluğunda- 'yaşamak bu bedene sarılsın ya da neyi doğru buluyorsa yapsın' diye yargı doğaya bırakılır her şey mümkün, ama çok daha derin öğrendiğim şey şu ki; bir 'iyi', 'milyon kötüye bedel' bu evrende, Ahmet Say da 'iyi'dir kardeşlerim. Yarın ola hayrola Tüm sağlık ekibimize şükranla..."

AHMET SAY KİMDİR?

Müzik eğitimcisi ve müzik yazarı Ahmet Say, 1935 yılında İstanbul’da, Kadıköy’de doğdu. Küçük yaşta piyano eğitimine başladı. İstanbul Erkek Lisesi’ni bitirdi. 1946’da İstanbul Belediye Konservatuvarı’na girdi. 1950’de konservatuvarı terk etti. 1954 yılında basın-yayın eğitimi almak için Almanya’ya gidip altı yıl orada yaşadı. Yurda döndüğünde Bingöl’de üç yıl öğretmen, halk eğitimcisi ve folklorcu olarak çalıştı. Bu dönemde türkü, ağıt ve masallar derledi, halk dansları toplulukları kurdu ve çocuk toplulukları yetiştirdi. Bingöl Hikayeleri adlı eseri bu dönemin ürünüdür.

1964’te Ankara’ya yerleşti. 1967’de Türk Solu adlı derginin yazı işleri müdürlüğüne getirildi. 12 Mart darbesi döneminde 17 ay hapis yattı. Hapisten çıktıktan sonra "Kocakurt" romanını yazdı (1976). 1977’de ise Cemal Süreya, Vecihi Timuroğlu, Ragıp Gelencik, Demir Özlü, Ali Püsküllüoğlu ile aylık Türkiye Yazıları'nı çıkarttı. 1980’den başlayarak kendisini bütünüyle müzik yazarlığına verdi.

Edebiyatçılar Derneği kurucu üyelerinden olan Ahmet Say, iki yıl süre ile bu derneğin başkanlığını yaptı. Edebiyat ustalarına verilen Edebiyatçılar Derneği Onur Ödülleri Altın Madalyası'nı kurumsallaştırdı.

Konservatuvarlar ile üniversitelerin müzik bölümlerinde temel eser olarak okutulan müzik kitaplarının yazarı olan Ahmet Say, "Kamil’in Atı" adlı öykü ile 1970 yılında TRT Ödülleri Öykü Yarışması’nı, 1974 yılında Yeni Adımlar Dergisi’nin açtığı Sabahattin Ali Hikâye Yarışması Birincilik ödülü, Antalya Film Festivali Öykü Yarışması Mansiyon ödülü, 28. Ankara Uluslararası Film Festivali "Sanat Çınarı Ödülü"nü kazandı.

"Kocakurt" adlı romanı ile 1975 Milliyet Yayınları Roman Yarışması’nda basılmaya değer ürünler arasında yer aldı.