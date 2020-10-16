Fazıl Say'dan, Serenad Bağcan'lı yeni albüm: 'Yeni Şarkılar'

16 Ekim 2020 Cuma, 11:51

Fazıl Say'ın yeni albümü "Yeni Şarkılar" Ada Müzik etiketiyle raflardaki yerini aldı. Say, "Yeni Şarkılar" albümünde Edip Cansever, Turgut Uyar, Cemal Süreya, Nâzım Hikmet ve Ömer Hayyam'ın şiirlerine yer veriyor.

2013 yılında çıkardığı "İlk Şarkılar" albümünde, ünlü şairlerin eserlerini Serenad Bağcan yorumu ile bir araya getiren Fazıl Say'a, "Yeni Şarkılar" albümünde de Bağcan eşlik ediyor. Bir devam niteliği taşıyan bu albümde Serenad Bağcan vokal solist olarak yer alıyor.

"Yeni Şarkılar"da Edip Cansever'in "Şey Şey Şey ve Şeylerden", Turgut Uyar'ın "Göğe Bakma Durağı", Cemal Süreya'nın "Bu Bizimki", Nâzım Hikmet'in "Masalların Masalı" ve Ömer Hayyam'ın "Ey Kör" adlı şiirleri yer alıyor. Albüm, şiir ve müziği tekrar bir araya getiriyor.

"İlk Şarkılar" projesinin devam albümünü yayımlamak istediğini daha önce de belirten Fazıl Say, önsöz yazısıyla bu çalışmanın kendisi için taşıdığı özel anlamı da dinleyicilerle paylaşıyor.

Babajim stüdyolarında, Pieter Snapper önderliğinde kayıtları gerçekleştirilen albümde; Serenad Bağcan, Cihat Aşkın, Carolina Eyck, Çağatay Akyol, Aykut Köselerli, Derya Türkan, Burcu Karadağ, Hakan Güngör, Okan Ersan, Eylem Pelit, Bahar Büyükgönenç, Evrim Baştaş, Dorukhan Doruk, Gözdem Şele, Elif Yurdakul Baykurt, Seyit Mas, Ecesu Sertesen, Sertan Sancar ve Mert Kutluğ gibi geniş bir sanatçı kadrosu yer alıyor.

"Yeni Şarkılar"da eserlere Burcu Durmaz, Sinem Akar, Nihan Oral, Gonca Gürses Van Herpen, Dilara Günaydın, Aybüke Eryiğit, Senem Demircioğlu, Seda Kırankaya, Eda Erdaş, Zeynep Halvaşi, Güvenç Dağüstün, Ozan Kutlar, Çağdaş Bektaş ve Hakan Çiftçioğlu'ndan oluşan koro eşlik ediyor.

Fazıl Say’ın Önsözü:

HEPİMİZİN ŞARKILARI

“İlk Şarkılar”dan bir yıl sonra bu sefer son bestelerimin yer aldığı “Yeni Şarkılar” ile buluşuyoruz; benim için büyük mutluluk, büyük heyecan.

Bu şarkılar deneyseldir, yenidir, farklıdır elbet. Ama emin olun ki "hepimizin" şarkılarıdır ve hayatımda en çok emek ve vakit harcadığım çalışmalarımdan biridir. Sonuçta, ulaşmak istediğim nokta, "sadelik", "güzellik" ve “samimiyet”dir, kendime ulaşmaktır, bizleri anlatmaktır. Biz insanları...

Her şarkının “kendi dünyası”, “kendi uygarlığı” olsun istedim. Müzikal açıdan hiç denenmemiş şeyleri tatmak istedim. Her şarkı bir "kısa film" gibi olsun istedim. O “hayaller”den biraz bahsetmek isterim.

EDİP CANSEVER şarkımda, bir deniz kızı getirir bize "aşk”ı…

Türk enstrümanları ve batı enstrümanları doğal bir birliktelik içindedirler. Bir "Kemençe" Keman ile Viyolonsel arasında sürekli melodi taşır. "Ney" “10 sesli” olmuştur.

Evet, denizden çıkan bir şarkıdır; ama bu -uzun- 10 dakikalık şarkımın sonunda sanki bir başka gezegendeki bir başka denizin kenarındayızdır! Theremin, Daxophone, ve Waterphone gibi "yeni" enstrümanların yardımı ile hiç duymadığınız ilginç "aşk" diyaloglarını hayal etmek uğruna…

TURGUT UYAR'ın efsanevi -aldatılma ve sevdiğine yakarış- şiiri "Göğe Bakma Durağı"nda, "dünya dışı bir varlık, bir Venüs kadınının sesi gibi" olan Theremin enstrümanı, bu sefer, Turgut Uyar'ın şiirinde seslendiği kadınını tarif etmek ister. Kimi yerleri "çığlık çığlığa" sertleşen üsluptaki bu şarkı, gittikçe radikalleşen bir travmaya doğru yol almaktadır. Şarkının sonunda herkes bu şiiri okumaktadır aynı anda.

Kim bu şiirde anlatılan hisleri yaşamamıştır ki? Ve hepimiz aslında yalnız değil miyiz? Şarkının sonundaki gibi…

CEMAL SÜREYA şarkısında ise, "yıkıcı", "hain", "yasa dışı" bir aşkı anlatıyoruz.

Yine pek çok vokal solistin katılımı ile bu şarkımın bazı yerleri bir opera sahnesine dönüşebiliyor. Cemal Süreya’nın cümleleri, yine hepimizin anıları, hisleri değil midir?

NAZIM HİKMET'in olağanüstü derin "Masalların Masalı", bu şarkıda bir dere kenarında akar gibidir. Bu şiiri çalgılar ile resimlemek istedim. Şöyle ki: "Su" (Arp),"Çınar" (Blokflüt), "Su Başında" (Kemanlar), “Kedi” (Kanun) "Güneş" (22 sesli Ney akorları)"Ömrümüz" (Theremin), "Suyun şavkı"(Vibraton sesleri), "Suyun Sureti" (Uzaklaşan eko sesler) gibi… Nazım’ın en sevdiğim şiirlerinden biridir.

Coşkulu ve tepkili HAYYAM şarkımda ise, Piyano, Ramazan davulu, Kudüm, Rock Gitarları “Klasik Koro” ile adını henüz bilmediğim bir müzik stiline doğru yolculuk başlar benim için.

Belki de o "müzik stili"nin adı lazım değil, kendi müziğim olması yeterlidir.

Şarkılarımı, vokal solist olarak yine güçlü yorumcu Serenad Bağcan'a emanet ettim. Bunun yanında 30'dan fazla çok değerli sanatçının katılımı ve müthiş bir stüdyo çalışması ile bu kaydı gerçekleştirdik.

"Yeni Şarkılar"ı iyi dinlemeler.

Hepinize saygıyla, sevgiyle, içtenlikle…"