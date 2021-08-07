Fazla kahve içmenin beyine yaptığı etki ortaya çıktı

07 Ağustos 2021 Cumartesi, 00:00

17 bin 702 kişinin beyninde inceleme yapıldı ve araştırma sonucunda günde altı bardaktan fazla kahve içenlerin bunama (demans) riskinin yüzde 53 arttığı açıklandı.

Araştırma ekibinin lideri Kitty Pham, SciTechDaily’ye şunları söyledi:

“Kahve dünyanın en popüler içecekleri arasında. Küresel tüketimin yılda 9 milyar kilogramdan fazla olması nedeniyle, olası sağlık etkilerini anlamamız çok önemli."

Diken'in aktardığına göre yürütülen araştırma, kahvenin beyin hacmi ölçümleri ile bunama ve felç riskleri arasındaki bağlantılarına ilişkin en kapsamlı inceleme. Değerlendirmede hacimsel beyin görüntüleme verileri de göz önünde bulunduruldu.

Pham, “Tüm ihtimal ve olasılıkları da hesaba katarak düzenli yüksek kahve tüketiminin, beyin hacminin küçülmesiyle önemli ölçüde ilişkili olduğunu bulduk. Esasen, günde altı fincandan fazla kahve içmek sizi bunama ve felç gibi beyin hastalıklarıyla karşı karşıya bırakabilir” ifadelerinde bulundu.

Çalışmanın direktörü Profesör Elina Hyppönen yaptığı bir açıklamada, "yine de fazla abartmadan günde birkaç fincan kahve genellikle iyi gelir” diyerek kahve severler için kötü haberi biraz olsun yumuşattı.