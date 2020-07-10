Fazla takipçi boşanma nedeni mi? Yargıtay karar verdi!

10 Temmuz 2020 Cuma, 17:58

Ordu'nun bir köyünde yaşayan Y.H. eşinin Facebook profilindeki arkadaş sayısının fazla olmasını gerekçe göstererek boşanma davası açtı. Eşinin sosyal paylaşım sitesindeki profilinde yer alan arkadaş sayısının fazla olmasının “güven sarsıcı durum” olduğunu iddia etti.

Akkuş Aile Mahkemesi, Facebook profilindeki arkadaş sayısının fazla olmasını kusur kabul ederek çiftin boşanmasına hükmetti. Davanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi kararı bozdu.

“GÜVEN SARSICI DURUM” KABUL EDİLEMEZ

Daire, köyde yaşasa dahi, çiftlerden birinin sosyal paylaşım sitesindeki takipçi veya arkadaş sayısının fazla olmasının “güven sarsıcı durum” kabul edilmeyeceğine karar verdi.

Kararda şöyle denildi: “Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle bir kişinin köyde yaşaması ve Facebook profilindeki arkadaş sayısının çokluğu bu kişinin sadakatsiz davrandığının kanıtı olarak kabul edilemeyeceği gibi, güven sarsıcı davranış olarak da nitelendirilemez”

Kararı veren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan, “Boşanma davasında delil olarak sunulan gerek Facebook gerekse Instagram gibi sosyal medya araçlarında takipçi ve arkadaş sayısının çokluğu, o eşin güven sarsıcı davranış içinde olduğuna karine teşkil etmez. Aksi düşününce ben de dahil olmak üzere hiçbirini tanımadığı çok sayıda arkadaş ve takipçisi olan kişiler hakkında sosyal medyanın gerçekliği ile bağdaşmayan haksız sonuçlara götürür ki bu yorumun kabulü düşünülemez. Nitekim Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin bu yönde oy birliği ile alınmış kararı da mevcuttur” açıklamasında bulundu.

Kaynak: Habertürk