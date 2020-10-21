Dilipak 'topyekün silkiniş' dedi

21 Ekim 2020 Çarşamba, 12:33

İstanbul Sözleşmesi'ni savunan AKP'li kadınlara ettiği hakaret sonrası iktidarla karşı karşıya gelen ve hakkında dava açılan Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, iktidara yönelik üstü kapalı uyarıda bulundu.

Köşe yazısında, "Gidişat iyi değil" diyen Dilipak, iktidarı, cemaatleri, bürokrasiyi ve medyayı "topyekün silkiniş"e çağırıp "Çok zaman kaybettik, çok geç kaldık ve daha fazla zaman kaybına da tahammülü kalmadı bu işlerin" dedi.

Dilipak'ın yazısında ilgili bölüm şöyle:

"Birileri tarihin sonuna giden yolda bir “medeniyetlerarası savaş” tehlikesinden söz ediyor. Birileri kutsal metinlerden geleceğe ilişkin işaretler bulmaya çalışıyor, kimi astronomiye ilişkin felaket okumaları yapıyor, kimileri astrolojiden söz ediyor.

Gidişat iyi değil, onu söyleyeyim. Bizi bu gidişle ekonomik kriz, siyasi kriz, toplumsal kargaşa ile askeri gerginliklerle, terör ve suikastlarla etkisizleştirmeye çalışacaklar gibi gözüküyor. Topyekûn bir silkenişe ihtiyacımız var. İktidarı muhalefeti ile Cemaati STK’sı ile bilimi ve iş dünyası ile birbirimizle uğraşmayı bırakıp, bu global tehdit ve sistemin kıskacından, onların içerideki uzantılarından yakamızı kurtaramaz isek işimiz zor.

Bakın bu kadrolarla, bu media, bu Cemaat yapısı, akademi, bürokrasi ile bir yere gidemeyiz. Def-i mazarrat celbi menafiden evladır. Allah’ın yardımı olmadan da bu girdaptan kurtulmamız çok zor. Çok zaman kaybettik, çok geç kaldık ve daha fazla zaman kaybına da tahammülü kalmadı bu işlerin. İnsanlar büyük oyunun farkına vardıklarında, onları zapt etmek de çok mümkün değil. Allah’ın yardımı da biz kendi halimizi değiştirmeden bize ulaşmaz. Allah bu cahiller, hainler, fasıklar, müfsidler, zalimler topluluğuna yardım etmez. Onların üstlerine pislik yağdırır, onların işlerini sarp dağlara sardırır. İçimizdeki beyinsizlere dur demezsek, korkarım onların işledikleri yüzünden bütün bir toplum büyük bir helak ile karşı karşıya kalır."