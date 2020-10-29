F.Bahçe Başkanı Koç: ‘Tünelin sonunda ısık var’

29 Ekim 2020 Perşembe, 05:30

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un katıldığı törenle “Sportif Direktörlük” görevine resmen başladı. Belözoğlu ile Koç, kağıt sözleşme yerine çubuklu forma üzerine 2020-21 sezonunu kapsayan imzaları attı. Başkan Koç’un öne çıkan sözleri şöyle:

- Geldiğimiz noktaya dönüp baktığımızda, Emre’nin şapkadan tavşan çıkardığını gördük. Emre bu transfer döneminin yıldızı olmuştur. F.Bahçe’nin ağırlığını, sorumluluğunu bilen kaliteli bir kadro kurduk. Genç bir ekibiz, daha test edilmedik, test edileceğimiz günler de, kapalı kapılar ardında birbirimizi yiyeceğimiz günler de olacak. Tünelin sonunda ışık görüyorum. F.Bahçeli çocuklar son yıllarda çok çekti, 2 yılından ben sorumluyum. En büyük hayilimiz bu çocukların okuluna mutlu gitmesi. Güzel bir ekip ruhu yakaladık. Genciz, dinamiğiz, birbirimize inanıyoruz, şans da yanımızda olursa inşallah bu sene başarılı olacağız.

‘EMRE LİMİT TANIMAZ’

- Emre ile sözleşme şartlarını konuşmadık, ‘Ne takdir ederseniz kabulümdür’ dedi, açık çek verdi. Söz konusu F.Bahçe olunca Emre limit tanımaz. Emre’nin görevi 1 sezon çünkü bir sezon sonra seçim var. İnanıyorum ki Emre uzun yıllar burada olacak.

- Seçim arifesine girdik. Ben aday olurum olmam hiç öyle bir iddiam yok. Umarım birden fazla aday çıkar ve şimdiden çıksın. Şu an seçimi düşünmüyorum. Tek düşündüğüm yola çıktığımız hedeflere ulaşmak. 2 dönem dedik ama her zaman evdeki hesap çarşıya uymaz.

- Bu formayla şampiyonluğu tecrübe eden Erol Hocamız inşallah nice şampiyonluklar daha tadacaktır. ‘Yönetim ve Emre her şeyi yaptı, başarısızlık Erol Hoca’nın olur’ algısı yanlış. Pozitif bakmamı sağlayan 2 faktör var: Emre, Erol Hoca ve oyuncuların gözünde gördüğüm ışık. Gökhan Gönül ayrıldığında içim parçalanmıştı. Ayrılış şekli, tribünde organize yapılanlar, kimlerin yaptırdığını bildiğim şeyler beni çok üzdü.

‘TRANSFERİ BAŞARI GÖRMEM’

Emre Belözoğlu, “Birçok hayalimden vazgeçerek, bazen gururumu da arka plana iterek bazı kararlar alıyorum. F.Bahçe için bu kararı almaktan gurur duydum. Kulübede olmayacağım, Samandıra’da liderimiz Erol Bulut. Onun başarısı demek F.Bahçe’nin başarısı demek. Ona rahat ortam sağlama görevi de bende, Volkan Ballı’da ve Selçuk Şahin’de. F.Bahçe’nin her sene kurması gereken kadro şampiyon olması gereken kadrodur. F.Bahçe’nin olduğu yerde ikincilik başarı değildir. Çok ciddi bir transfer planlaması yaptık, inandığımız oyuncuların birçoğunu getirdik ama transferi hiçbir zaman bir başarı olarak görmüyorum. Planlamamızı şu an için senelik yaptık. En büyük problem kaliteli ve lider oyuncu eksiğiydi. Bunu toparlamaya çalıştık. En büyük amacım bu memleketin çocuklarına F.Bahçe formasını giydirmek. F.Bahçe mutluysa tüm Türkiye mutludur” dedi.